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Надя Дорофєєва вдруге вийшла заміж: фото з весілля

13 липня 2023 15:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Надя Дорофєєва вдруге вийшла заміж: фото з весілля
Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) та ресторатор, блогер Міша Кацурін. Фото: Instagram/nadyadorofeeva
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Плітки та чутки про ймовірне весілля співачки Наді Дорофєєвої (DOROFEEVA) та блогера, ресторатора Міши Кацурина виявилися правдою. Зіркова парочка відгуляла таємне весілля та оприлюднила перші фото та відео. 

Публікація доступна в соцмережах Наді та Міши.

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Для урочистої церемонії Надя обрала сукню TG Botanical та фату від The Coat. Міша був у чорному костюмі, білій сорочці, кепці та звичайних кедах. Зіркова пара не стала розповідати де та коли відгуляла весілля. Дорофєєва та Кацурін с гумором прокоментували чутки про весілля та саму церемонію.

"Подейкують, Кацурін та Дорофєєва таємно одружилися. Не знаємо, правда це чи ні, але фотки такі в телефонах у нас є", — написала зіркова парочка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Чутки про весілля почали ширитися в середині червня, коли одна з українських  фотографинь повідомила, що вона напередодні робила романтичну фотосесію за участі Наді та Міши в одному з готельних номерів.

Для артистів це другий шлюб. Минулого року Дорофєєва розлучилась з шоуменом Володимиром Дантесом, а Кацурін з бізнесвумен Дашею Кацуріною. До речі, Володимир та Даша також будують стосунки. Фактично, знаменитості обмінялися партнерами.

На момент написання новини Дантес та Кацуріна не поставили свої лайки під публікацією Наді та Міши. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Дантес відверто висловився про тоді ще ймовірне весілля колишньої дружини Наді Дорофєєвої. Також ми розповідали, що DOROFEEVA презентувала кліп на пісню, яку написала з бойфрендом Кацуріним.

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