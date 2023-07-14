Экологическое платье "бохо" и только близкие люди: какой была свадьба Дорофеевой и Кацурина

Певица Надя Дорофеева и ее муж, ресторатор Миша Кацурин. Фото: Andrew Grey

Недавно Надя Дорофеева удивила новостью, певица вышла замуж за ресторатора и музыканта Мишу Кацурина. Свадьба была камерной, а платье невеста увидела во время модного показа.

Об этом пишет Vogue.

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Церемония — самый главный элемент

О свадьбе влюбленные сообщили в Instagram, опубликовав общий пост: "Поговаривают, Кацурин и Дорофеева тайно поженились. Не знаем, правда это или нет, но фотки такие в телефонах у нас есть". На фото, которыми пара поделилась в социальной сети, они позируют в свадебных нарядах и демонстрирует свои кольца на безымянных пальцах.

Певица Надя Дорофеева и ее муж, ресторатор Миша Кацурин. Фото: Andrew Grey

Певица Надя Дорофеева и ее муж, ресторатор Миша Кацурин. Фото: Andrew Grey

Певица Надя Дорофеева и ее муж, ресторатор Миша Кацурин. Фото: Andrew Grey

Надя выбрала силуэтное платье в богемном стиле экологичного украинского бренда TG Botanical, деликатную вуаль ручной работы The Coat by Katya Silchenko и ботильоны-таби Maison Margiela.

"Мне хотелось простоты, естественности. Я просто пришла на примерку к TG Botanical, потому что увидела эту невероятную коллекцию на Copenhagen Fashion Week, и сразу влюбилась в это платье. Оно не свадебное, но я поняла, что я именно в нем хочу выйти замуж. За помощью с фатой я обратилась к Кате Сильченко. то важный элемент свадебного наряда, и она должна была идеально дополнить платье. Фата получилась совершенно нестандартная, Катя с командой объединили в ней различные ткани и фактуры, и сделали мне сюрприз — вышили на ней наши инициалы", — рассказывает Надя Дорофеева.

Жених надел пиджак Maison Margiela, брюки свободного кроя, белую рубашку, кеды и кепку, которую подарила ему Надя.

"Для Миши мы сшили костюм, который так и не использовали. Потому что это было совсем не его. А хотелось, чтобы Миша выглядел как Миша. За два дня до церемонии вместе с Таней Немченко подобрали этот образ", — говорит артистка.

На церемонии присутствовали близкие и друзья пары.

"Церемония для меня — самый главный элемент свадьбы, это о любви, эмоциях, чувствах. И она получилась эмоционально-мощной. Церемониймейстером была моя подруга Лера Бородина, которая сильно волновалась, но именно благодаря этой искренности, это и было так чувственно и мощно. Это было единение", — говорит певица.

Певица Надя Дорофеева и ее муж, ресторатор Миша Кацурин. Фото: Andrew Grey

Певица Надя Дорофеева и ее муж, ресторатор Миша Кацурин. Фото: Andrew Grey

Певица Надя Дорофеева и ее муж, ресторатор Миша Кацурин. Фото: Andrew Grey

Публикация о свадьбе Нади и Миши для многих коллег Дорофеевой и Кацурина эта новость стала неожиданностью.

Напомним, Владимир Дантес откровенно высказался о тогда еще вероятной свадьбе бывшей жены Наде Дорофеевой.