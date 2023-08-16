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Економна Аліна Гросу зробила ремонт власноруч

16 серпня 2023 11:28
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Економна Аліна Гросу зробила ремонт власними руками
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Аліна Гросу вже ділилася, що економить на процедурах краси, зірка навіть кліпи знімає на айфон. Тепер співачка здивувала прихильників черговим своїм талантом.

Як робила ремонт, Аліна показала у своєму Instagram.

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Вийшло добре

На відео, яким Гросу поділилася у соціальній мережі, вона фарбує сходи. Знаменитість показала, як власноруч наносить темну фарбу.

 

"#Ремонт своїми руками. Результат у кінці — роблю це вперше, і нехай криво й косо фарбую, але мені так зручно і вийшло все добре", — прокоментувала відео Гросу.

До речі, Аліна Гросу після своєї заяви, що зараз не витрачає гроші на салони краси, показала цьому доказ. Зірка в домашніх умовах робить процедури з догляду за собою. Гросу зараз перебуває у США. Зірка зізналася, що здебільшого витрачає зароблені гроші на благодійність, а на процедурах краси у професійних закладах заощаджує.

"Пофарбувала волосся вдома, зробила собі маску. Зараз ще манікюр зроблю. Здається, настав час відкривати салон. І працювати самій", — розповіла зірка.

Артистка нещодавно розповіла, що вперше в житті виграла в лотерею.

Нагадаємо, відео на пісню "Грозами" Аліна Гросу зняла у Лос-Анджелесі. Аліна зізналася, що зняла відеороботу на айфон.

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