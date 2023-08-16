Економна Аліна Гросу зробила ремонт власними руками

Економна Аліна Гросу зробила ремонт власноруч
Співачка Аліна Гросу вже ділилася, що економить на процедурах краси, зірка навіть кліпи знімає на айфон. Тепер співачка здивувала прихильників черговим своїм талантом.
Як робила ремонт, Аліна показала у своєму Instagram.
Вийшло добре
На відео, яким Гросу поділилася у соціальній мережі, вона фарбує сходи. Знаменитість показала, як власноруч наносить темну фарбу.
"#Ремонт своїми руками. Результат у кінці — роблю це вперше, і нехай криво й косо фарбую, але мені так зручно і вийшло все добре", — прокоментувала відео Гросу.
До речі, Аліна Гросу після своєї заяви, що зараз не витрачає гроші на салони краси, показала цьому доказ. Зірка в домашніх умовах робить процедури з догляду за собою. Гросу зараз перебуває у США. Зірка зізналася, що здебільшого витрачає зароблені гроші на благодійність, а на процедурах краси у професійних закладах заощаджує.
"Пофарбувала волосся вдома, зробила собі маску. Зараз ще манікюр зроблю. Здається, настав час відкривати салон. І працювати самій", — розповіла зірка.
Артистка нещодавно розповіла, що вперше в житті виграла в лотерею.
Нагадаємо, відео на пісню "Грозами" Аліна Гросу зняла у Лос-Анджелесі. Аліна зізналася, що зняла відеороботу на айфон.