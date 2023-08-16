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Экономная Алина Гросу сделала ремонт своими руками

16 августа 2023 11:28
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Экономная Алина Гросу сделала ремонт своими руками
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Алина Гросу уже рассказывала, что экономит на процедурах красоты, звезда даже клипы снимает на айфон. Теперь певица удивила поклонников очередным своим талантом.

Как делала ремонт, Алина показала в своем Instagram.

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Получилось хорошо

На видео, которым Гросу поделилась в социальной сети, она красит лестницу. Звезда показала, как собственноручно наносит темную краску.

 

"#Ремонт своими руками. Результат в конце — делаю это впервые, и пусть криво и косо крашу, но мне так удобно и получилось все хорошо", — прокомментировала видео Гросу.

Кстати, Алина Гросу после своего заявления, что сейчас не тратит деньги на салоны красоты, показала этому доказательство. Звезда в домашних условиях делает процедуры по уходу за собой. Гросу сейчас находится в США. Звезда призналась, что в основном тратит заработанные деньги на благотворительность, а на процедурах красоты в профессиональных заведениях экономит.

"Покрасила волосы дома, сделала себе маску. Сейчас еще маникюр сделаю. Кажется, пора открывать салон. И работать самой", — рассказала звезда.

Артистка недавно рассказала, что впервые в жизни выиграла лотерею.

Напомним, видео на песню "Грозами" Алина Гросу сняла в Лос-Анджелесе. Алина призналась, что сняла видеоработу на айфон.

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