Экономная Алина Гросу сделала ремонт своими руками
Певица Алина Гросу уже рассказывала, что экономит на процедурах красоты, звезда даже клипы снимает на айфон. Теперь певица удивила поклонников очередным своим талантом.
Как делала ремонт, Алина показала в своем Instagram.
Получилось хорошо
На видео, которым Гросу поделилась в социальной сети, она красит лестницу. Звезда показала, как собственноручно наносит темную краску.
"#Ремонт своими руками. Результат в конце — делаю это впервые, и пусть криво и косо крашу, но мне так удобно и получилось все хорошо", — прокомментировала видео Гросу.
Кстати, Алина Гросу после своего заявления, что сейчас не тратит деньги на салоны красоты, показала этому доказательство. Звезда в домашних условиях делает процедуры по уходу за собой. Гросу сейчас находится в США. Звезда призналась, что в основном тратит заработанные деньги на благотворительность, а на процедурах красоты в профессиональных заведениях экономит.
"Покрасила волосы дома, сделала себе маску. Сейчас еще маникюр сделаю. Кажется, пора открывать салон. И работать самой", — рассказала звезда.
Артистка недавно рассказала, что впервые в жизни выиграла лотерею.
Напомним, видео на песню "Грозами" Алина Гросу сняла в Лос-Анджелесе. Алина призналась, что сняла видеоработу на айфон.