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Экс-муж Ани Лорак показал взрослую дочь от певицы

9 июня 2023 13:19
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ексчоловік Ані Лорак показав дорослу доньку від співачки
Эксмуж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу. Фото: instagram.com/muratnalca/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Бизесмен и экс-муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу поздравил дочь Софию с днем рождения. Девочке сегодня исполнилось 12 лет.

Об этом бизнесмен написал на своей странице в Instagram.

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София родилась в браке Мурата с певицей Ани Лорак. Сейчас девочка находится с матерью.

Взрослая дочь Ани Лорак и Мурат София. Фото: instagram.com/muratnalca/

 

Экс-супруг Ани Лорак поздравил их дочь с днем рождения. Фото: instagram.com/muratnalca/

Кстати, София не посетила недавнюю свадьбу своего отца с его новой любимой, которая также поздравила девочку с праздником.

Мурат и его избранница Лилия недавно сыграли свадьбу в роскошной резиденции под Киевом. Пара пригласила близких друзей и коллег на празднование. Мурат и Лилия вместе почти два с половиной года. Бизнесмен сделал романтическое предложение любимой в 2021 году.

Кстати, у экс-мужа Лорак есть турецкое гражданство, но он не захотел выезжать из Украины после полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, в этом году певица Ани Лорак рассекретила бойфренда, с которым живет в Испании. Артистка опубликовала фото с мужчиной, который раньше был ее "духовным наставником".

Ранее стало известно, что российскую столицу атаковали десятки беспилотников. Внимание многих привлек загадочный дрон с именем певицы Ани Лорак. Якобы он был приобретен на деньги так называемого фонда мести артистки. В соцсетях украинцы потролили певицу.

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