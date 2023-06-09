Ексчоловік Ані Лорак показав дорослу доньку від співачки

Экс-муж Ани Лорак показал взрослую дочь от певицы
Бизесмен и экс-муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу поздравил дочь Софию с днем рождения. Девочке сегодня исполнилось 12 лет.
Об этом бизнесмен написал на своей странице в Instagram.
"Моя любовь — с днем рождения" , — подписал одну из фотографий бизнесмен.
София родилась в браке Мурата с певицей Ани Лорак. Сейчас девочка находится с матерью.
Кстати, София не посетила недавнюю свадьбу своего отца с его новой любимой, которая также поздравила девочку с праздником.
Мурат и его избранница Лилия недавно сыграли свадьбу в роскошной резиденции под Киевом. Пара пригласила близких друзей и коллег на празднование. Мурат и Лилия вместе почти два с половиной года. Бизнесмен сделал романтическое предложение любимой в 2021 году.
Кстати, у экс-мужа Лорак есть турецкое гражданство, но он не захотел выезжать из Украины после полномасштабного вторжения РФ.
Напомним, в этом году певица Ани Лорак рассекретила бойфренда, с которым живет в Испании. Артистка опубликовала фото с мужчиной, который раньше был ее "духовным наставником".
Ранее стало известно, что российскую столицу атаковали десятки беспилотников. Внимание многих привлек загадочный дрон с именем певицы Ани Лорак. Якобы он был приобретен на деньги так называемого фонда мести артистки. В соцсетях украинцы потролили певицу.