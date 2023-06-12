Ексчоловік Ані Лорак святкує день народження: де саме та хто привітав

Бізнесмен Мурат Налчаджиоглу. Фото: Instagram/muratnalca

Сьогодні, 12 червня, ексчоловіку власниці українського громадянства, співачки Ані Лорак, турецькому бізнесмену Мурату Налчаджиоглу виповнилось 46 років. Він приймає перші привітання та святкує іменини на Батьківщині.

Відповідні сторіз з’явились в його Instagram.

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Подробиці

Після весілля з візажисткою Лілією Реус в Києві у перший вікенд літа, новоспечена зіркова подружня пара вирушила на автомобілі до Туреччини. Туди прилетіла і єдина донька Лорак та Налчаджиоглу — 12-річна Софія.

Мурат з родиною святкує день народження у невеликому селі Оваджик в районі Фетхіє у так званій Турецькій Рив'єрі. Воно розташоване поруч із житловим районом і курортом Хісароню, який складається в основному з невеликих готелів та приватних вілл.

Скриншот: Instagram/muratnalca

Скриншот: Google Maps

Однією з перших Мурата привітала новоспечена дружина Лілія. Вона опублікувала фото з весілля та написала теплі слова українською мовою.

"Моя любов, мій чоловік, моя рідна душа, Хочу привітати тебе сьогодні з днем народження. Побажати більше чудес і радісних емоцій в такий не простий час. Ти поводиш себе як справжній чоловік з великим серцем. Я безмежно пишаюся тобою і кохаю тебе", — написала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нова дружина ексчоловіка Ані Лорак показала обручку. Також ми розповідали, що Мурат Налчаджиоглу показав дорослу доньку.