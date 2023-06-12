Ексчоловік Ані Лорак святкує день народження: де саме та хто привітав
Сьогодні, 12 червня, ексчоловіку власниці українського громадянства, співачки Ані Лорак, турецькому бізнесмену Мурату Налчаджиоглу виповнилось 46 років. Він приймає перші привітання та святкує іменини на Батьківщині.
Відповідні сторіз з’явились в його Instagram.
Подробиці
Після весілля з візажисткою Лілією Реус в Києві у перший вікенд літа, новоспечена зіркова подружня пара вирушила на автомобілі до Туреччини. Туди прилетіла і єдина донька Лорак та Налчаджиоглу — 12-річна Софія.
Мурат з родиною святкує день народження у невеликому селі Оваджик в районі Фетхіє у так званій Турецькій Рив'єрі. Воно розташоване поруч із житловим районом і курортом Хісароню, який складається в основному з невеликих готелів та приватних вілл.
Однією з перших Мурата привітала новоспечена дружина Лілія. Вона опублікувала фото з весілля та написала теплі слова українською мовою.
"Моя любов, мій чоловік, моя рідна душа, Хочу привітати тебе сьогодні з днем народження. Побажати більше чудес і радісних емоцій в такий не простий час. Ти поводиш себе як справжній чоловік з великим серцем. Я безмежно пишаюся тобою і кохаю тебе", — написала вона.
Нагадаємо, раніше ми писали, що нова дружина ексчоловіка Ані Лорак показала обручку. Також ми розповідали, що Мурат Налчаджиоглу показав дорослу доньку.