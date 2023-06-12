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Бывший муж Ани Лорак празднует день рождения: где именно и кто поздравил

12 июня 2023 11:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бывший муж Ани Лорак празднует день рождения: где именно и кто поздравил
Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. Фото: Instagram/muratnalca
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 12 июня, бывшему мужу владелицы украинского гражданства, певицы Ани Лорак, турецкому бизнесмену Мурату Налчаджиоглу исполнилось 46 лет. Он принимает первые поздравления и отмечает именины на Родине.

Соответствующие сториз появились в его Instagram.

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Подробности

После свадьбы с визажисткой Лилией Реус в Киеве в первый уикенд лета, новоиспеченная супружеская пара отправилась на автомобиле в Турцию. Туда прилетела и единственная дочь Лорак и Налчаджиоглу — 12-летняя София.

Мурат с семьей отмечает день рождения в небольшом селе Оваджик в районе Фетхие в так называемой Турецкой Ривьере. Оно расположено рядом с жилым районом и курортом Хисароню, который состоит в основном из небольших гостиниц и частных вилл.

Скриншот: Instagram/muratnalca
Скриншот: Google Maps

Одной из первых Мурата поздравила новоиспеченная жена Лилия. Она опубликовала фото со свадьбы и написала теплые слова на украинском языке.

"Моя любовь, мой муж, моя родная душа. Хочу поздравить тебя сегодня с днем рождения. Пожелать больше чудес и радостных эмоций в такое не простое время. Ты ведешь себя как настоящий мужчина с большим сердцем. Я безгранично горжусь тобой и люблю тебя", — написала она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, ранее мы писали, что новая жена экс-супруга Ани Лорак показала обручальное кольцо. Также мы говорили, что Мурат Налчаджиоглу показал взрослую дочь.

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