Нова дружина ексчоловіка Ані Лорак показала обручку: фото

Бізнесмен Мурат Налчаджиоглу та візажистка Лілія Реус. Фото: Instagram/__l_i_l_i_a___

Вчора, 3 червня, ексчоловік власниці українського громадянства, співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу відгуляв весілля в одному з престижніших районах Київщини. Обраницею стала візажистка Лілія Реус, з якою той тривалий час зустрічався.

У своїх Instastories новоспечена пані Налчаджиоглу показала обручку.

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Зіркове весілля

Мурат та Лілія поки що не опублікували професійні фото та відео у своїх соцмережах. Втім діляться контентом від гостей та показують деякі знімки з застілля. Так, наприклад, Лілія не стала приховувати обручку, яку отримала від Налчаджиоглу.

На фото також видно й обручку Мурата та його браслет, на якому вигравіюване англійське висловлювання Never give up (Ніколи не здавайся).

Обручки ексчоловіка Ані Лорак та його нової дружини. Скриншот: Instagram/__l_i_l_i_a___

Зіркова пара відгуляла весілля у Конча-Заспі. Реєстраційний столик був накритий синьою хусткою у жовтих соняшниках, із написом Ukraine ("Україна").

Скриншот: Instagram/__l_i_l_i_a___

Судячи зі сторіз гостей та молодят, єдина донька Мурата, 11-річна Софія, яка живе з матір’ю у Москві, на весілля не приїхала. Через кілька днів донька Ані Лорак та Налчаджиоглу святкуватиме день народження. Тому, скоріш за все, залишилась з одіозною зірковою матір’ю в Москві.

Колишній чоловік Ані Лорак з новою дружиною. Скриншот: Instagram/__l_i_l_i_a___

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці масово "тролять" Ані Лорак подяками за допомогу ЗСУ. Також ми розповідали, що Ані Лорак привезла пральну машину біженцям з Донбасу, які живуть під Москвою.