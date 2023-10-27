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Экс-супруг Ани Лорак впервые отреагировал на слухи о разводе с молодой женой

27 октября 2023 10:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Эксмуж Ани Лорак впервые отреагировал на слухи о разводе с молодой женой
Мурат Налчаджиоглу с Лилией. Фото: instagram.com/muratnalca/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу прокомментировал слухи о проблемах в браке. Бизнесмен ни опроверг, ни подтвердил развод с женой Лилией.

Налчаджиоглу в социальной сети призвал уважать его личные границы.

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Уже несколько недель ходят слухи, что турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу расстался с визажисткой Лилией через четыре месяца после свадьбы. Мужчина сделал пост, в котором отметил, что никогда не обсуждал свою личную жизнь и не собирается этого делать.

 

Мурат Налчаджиоглу прокомментировал слухи о проблемах семьи. Фото: instagram.com/muratnalca/
Мурат Налчаджиоглу прокомментировал слухи о проблемах в семье. Фото: instagram.com/muratnalca/

"Прошу вас уважать мои личные границы и не задавать вопросы относительно личной жизни. Я никогда не обсуждал и не намерен обсуждать свою личную жизнь! Я всегда выбирал молчание и сейчас выбираю молчать. Я не человек шоу-бизнеса или соцсетей. Я простой и настоящий человек. Это не значит, что я ангел, я просто человек. Прошу не обсуждать меня и мою семью", — обратился к поклонникам Налчаджиоглу.

Слухи о разрыве супругов появились после того, как жена Мурата Налчаджиоглу удалила все общие фото с ним, учитывая кадры с их свадьбы. Пара поженилась в начале июня этого года в Конча-Заспе. Лилия даже отписалась от Мурата в соцсетях. В шапке профиля Налчаджиоглу в Instagram убрал информацию о том, что он муж Лилии.

Ранее экс-муж Бритни Спирс признался, ищет ли ей замену.

Напомним, оскароносная Мэрил Стрип развелась после 45 лет брака.

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