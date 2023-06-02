Эксмужчина Бритни Спирс годами не платил за обучение детей: какая сумма долга

Экс-муж Бритни Спирс годами не платил за обучение детей: какая сумма долга
Эксмуж Бритни Спирс Кевин Федерлайн попал в скандальную историю. Мужчина задолжал кругленькую сумму за обучение своих детей.
Об этом пишет TMZ.
Тысячи долларов долга
Кевин ни разу за последние несколько лет не платил за обучение детей от брака с нынешней женой. Мужчина задолжал учебному заведению $15 тысяч, говорится в судебном иске. Помимо основной суммы задолженности школа требует 10% пени за каждый год с 2019 года.
Кевин Федерлайн воспитывает шестерых детей: двоих мальчиков от брака с певицей Бритни Спирс, дочь с сыном от бывшей невесты Шар Джексон и двух дочерей от нынешней жены.
Ранее Кевин Федерлайн неоднократно обращался в суд с требованием увеличить алименты, которые ему платит певица.
Недавно стало известно, что Кевин планирует переехать на Гавайи с сыновьями от Бритни Спирс. Но для этого он должен получить ее письменное согласие.
Напомним, Бритни Спирс впервые за многие годы вражды встретилась с родной матерью. Мать и дочь много лет не общаются. Она не пригласила на свадьбу с актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари ни родителей, ни сестру.
Ранее стало известно, что Бритни Спирс креативно опровергла слухи о разводе с третьим мужчиной, актером и фитнес-инструктором Сэмом Асгари. Звездная парочка страстно демонстрировала чувства на видео.