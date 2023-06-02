Эксмужчина Бритни Спирс годами не платил за обучение детей: какая сумма долга

Кевин Федерлайн. Фото: instagram.com/pagesix

Эксмуж Бритни Спирс Кевин Федерлайн попал в скандальную историю. Мужчина задолжал кругленькую сумму за обучение своих детей.

Об этом пишет TMZ.

Читайте также:

Тысячи долларов долга

Кевин ни разу за последние несколько лет не платил за обучение детей от брака с нынешней женой. Мужчина задолжал учебному заведению $15 тысяч, говорится в судебном иске. Помимо основной суммы задолженности школа требует 10% пени за каждый год с 2019 года.

Кевин Федерлайн воспитывает шестерых детей: двоих мальчиков от брака с певицей Бритни Спирс, дочь с сыном от бывшей невесты Шар Джексон и двух дочерей от нынешней жены.

Ранее Кевин Федерлайн неоднократно обращался в суд с требованием увеличить алименты, которые ему платит певица.

Недавно стало известно, что Кевин планирует переехать на Гавайи с сыновьями от Бритни Спирс. Но для этого он должен получить ее письменное согласие.



Напомним, Бритни Спирс впервые за многие годы вражды встретилась с родной матерью. Мать и дочь много лет не общаются. Она не пригласила на свадьбу с актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари ни родителей, ни сестру.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс креативно опровергла слухи о разводе с третьим мужчиной, актером и фитнес-инструктором Сэмом Асгари. Звездная парочка страстно демонстрировала чувства на видео.