Ексчоловік Брітні Спірс вийшов з новою “подругою” на червону доріжку

Ексчоловік співачки Брітні Спірс Сем Асгарі. Фото: instagram.com/samasghari/

Колишній чоловік Брітні Спірс Сем Асгарі завітав на одну зі світських подій. Фітнес-тренер, який починає робити перші кроки у кіно, вийшов на червону доріжку з цуциком.

Фото з заходу Асгарі показав у своєму Instagram.

Читайте також:

Стильний Сем Асгарі на світській тусовці

Після того, як Сем Асгарі завітав на Balmain Zodiac Ball у Лос-Анджелесі з папугою, якого він назвав "новим другом", актор позував на новій вечірці з цуциком. Асгарі днями був серед знаменитостей, які відвідали Daytime Beauty Awards. Захід відзначає науку, що стоїть за красою, і приділяє увагу професіоналам у галузі охорони здоров’я, медицини, фітнесу, естетики, догляду за шкірою, стилю та інновацій у сфері краси.

Ексчоловік співачки Брітні Спірс Сем Асгарі. Фото: instagram.com/samasghari/

Ексчоловік співачки Брітні Спірс Сем Асгарі. Фото: instagram.com/samasghari/

Фітнес-тренер зяився на заході у стильному костюміта білих кедах.

"Ми з Голлі одягнулися у схоже вбрання для заходу", — підписав світлини з цуциком, який представляє організацію із захисту тварин, актор.

Сем Асгарі у минулому був лауреатом премії за видатні досягнення у фітнесі на 2-й щорічній премії Daytime Beauty Awards у 2019 році.

Це одна з перших червоних доріжок, на яких він взяв участь після розриву з Брітні Спірс.

29-річний Асгарі почав свою кар’єру моделі, коли йому був 21 рік, з’являючись у низці різних журналів, таких як GQ і Men’s Health.

Новина про розрив Асгарі та Спірс вперше зявилася у середині серпня, коли джерело розповіло TMZ, що між ними була "велика сварка" через звинувачення в зраді, що призвело до того, що Асгарі виїхав з дому, в якому вони жили в Лос-Анджелесі.

TMZ повідомляв, що співачка навіть фізично ображала Асгарі.

Раніше стало відомо, що Брітні Спірс вважає, що колишній чоловік Сем Асгарі "таємно співпрацював" з її батьком Джеймі. Зірка переконана, що колишній передавав йому інформацію, яка допоможе тримати артистку під контролем.

Нагадаємо, Сем Асгарі шокував подробицями шлюбу з Брітні Спірс.