Эксмуж Бритни Спирс вышел с новой подругой на красную дорожку

Экс-муж певицы Бритни Спирс Сэм Асгари. Фото: instagram.com/samasghari/

Бывший муж Бритни Спирс Сэм Асгари посетил одно из светских событий. Фитнес-тренер, начинающий делать первые шаги в кино, вышел на красную дорожку с собакой.

Фото с мероприятия Асгари показал в своем Instagram.

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После того, как Сэм Асгари посетил Balmain Zodiac Ball в Лос-Анджелесе с попугаем, которого он назвал "новым другом", актер позировал на новой вечеринке со щенком. Асгари на днях был среди знаменитостей, посетивших Daytime Beauty Awards. Мероприятие отмечает науку, стоящую за красотой, и уделяет внимание профессионалам в области здравоохранения, медицины, фитнеса, эстетики, ухода за кожей, стиля и инноваций в сфере красоты.

Экс-муж певицы Бритни Спирс Сэм Асгари. Фото: instagram.com/samasghari/

Экс-муж певицы Бритни Спирс Сэм Асгари. Фото: instagram.com/samasghari/

Фитнес-тренер появился на светском мероприятии в стильном костюме и белых кедах.

"Мы с Холли оделись в похожий наряд для мероприятия", — подписал фотографии со щенком, который представляет организацию по защите животных, актер.

Сэм Асгари был лауреатом премии за выдающиеся достижения в фитнесе на 2-й ежегодной премии Daytime Beauty Awards в 2019 году.

Это одна из первых красных дорожек, на которых он принял участие после разрыва с Бритни Спирс.

29-летний Асгари начал свою карьеру модели, когда ему был 21 год, появляясь в ряде разных журналов, таких как GQ и Men's Health.

Новость о разрыве Асгари и Спирс впервые появилась в середине августа, когда источник рассказал TMZ, что между ними была "большая ссора" из-за обвинений в измене, что привело к тому, что Асгари уехал из дома, в котором они жили в Лос-Анджелесе.

TMZ сообщал, что певица даже применяла физическое насалие к Асгари.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс считает, что бывший супруг Сэм Асгари "тайно сотрудничал" с ее отцом Джейми. Звезда уверена, что бывший передавал ему информацию, которая поможет держать артистку под контролем.

Напомним, Сэм Асгари шокировал подробностями брака с Бритни Спирс.