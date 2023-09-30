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Ексчоловік Брітні Спірс здивував виходом на червону доріжку з папугою

30 вересня 2023 18:34
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ексчоловік Брітні Спірс здивував виходом на червону доріжку з папугою
Актор Сем Асгарі. Фото: instagram.com/samasghari/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Колишній чоловік Брітні Спірс Сем Асгарі завітав на Balmain Zodiac Ball у Лос-Анджелесі. Компанію актору склав папуга.

Про це пише Daily Mail.

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29-річний актор прийшов на червону доріжку в оверсайз костюмі і позував із папугою на зірковому святі.

Асгарі підіграв на камеру із синім папугою на плечі та жартував: "Мій новий найкращий друг".

 

Актор Сем Асгарі. Фото: instagram.com/samasghari/
Актор Сем Асгарі. Фото: instagram.com/samasghari/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sam Asghari (@samasghari)

Його вихід відбувся лише через кілька годин після того, як Брітні опублікувала чергове відео танців з кухонними ножами.

До будинку Брітні Спірс навідалися поліцейські після того, як співачка опублікувала відео, на якому грає з ножами. Офіцери відвідали її будинок вартістю 7,4 мільйона доларів, який вона раніше ділила зі своїм чоловіком Семом Асгарі, "щоб переконатися, що вона в безпеці". Їхній візит був викликаний "кількома" дзвінкамим через тривожне відео, яким вона поділила в Instagram.

Незабаром після серії танців з ножами Брітні поділилася у своєму Instagram ще одним хореографічним кліпом, додавши підпис, що вона "копіює Шакіру".

Сем Асгарі подав на розлучення після того, як поведінка Брітні стала дедалі нестабільнішою, а джерело сказало, що вона "кричала на персонал, висуваючи безглузді вимоги".

Раніше стало відомо, що Брітні Спірс вважає, що колишній чоловік Сем Асгарі "таємно співпрацював" з її батьком Джеймі. Зірка переконана, що колишній передавав йому інформацію, яка допоможе тримати артистку під контролем.

Нагадаємо, Сем Асгарі шокував подробицями шлюбу з Брітні Спірс.

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