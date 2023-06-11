Бывший муж Бритни Спирс заявил, какой именно наркотик употребляет певица

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн до развода. Фото: Google

Второй муж американской певицы Бритни Спирс шокировал своим новым заявлением. 45-летний бывший танцор Кевин Федерлайн утверждает, что артистка начала снова употреблять наркотические вещества.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Читайте также:

Подробности

Федерлайн, с которым певица рассталась в 2007 году, публично выразил обеспокоенность по поводу физического и ментального состояний Бритни. Кевин опасается, что наркотическая зависимость может привести к печальным последствиям и Спирс повторит судьбу британской певицы Эми Уайнхаус, которая кмерла в 2011 году. Также Кевин решился предположить, какое именно вещество принимает Бритни.

"Я боюсь, что она сейчас принимает метамфетамин. Я молюсь, чтобы кто-то заговорил об этом, чтобы она пришла в себя. Это так ужасно. Она мать моих мальчиков", — признался Кевин.

Бывший танцор подчеркнул, что 17-летний Престон и 16-летний Джейден отказываются видеться с Бритни именно из-за ее зависимости. До этого ходили слухи, что парням стыдно за обнаженные фото матери в соцсетях.

Федерлайн утверждает, что его сыновья уже видели, как Спирс получает наркотики, которые ей доставляют домой.

"Каждый раз, когда кто-то звонит по телефону, я боюсь услышать печальные новости. Я не хочу, чтобы мальчики проснулись однажды утром и обнаружили, что их мать умерла от передозировки", — подытожил Кевин.

Сыновья Бритни Спирс с родственницей. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Кевин Федерлайн поставил Бритни Спирс ультиматум и пригрозил ей судом. Также мы рассказывали, что третий муж Бритни Спирс поздравил ее с первой годовщиной свадьбы.

Редакция Новини.LIVE напоминает о вреде для здоровья от употребления наркотических и других запрещенных веществ, а также уголовной ответственности за это, а также их производстве и распространении.