Эксмуж Бритни Спирс удивил выходом на красную дорожку с попугаем

Актер Сэм Асгари. Фото: instagram.com/samasghari/

Бывший муж Бритни Спирс Сэм Асгари посетил Balmain Zodiac Ball в Лос-Анджелесе. Компанию актеру составил попугай.

Об этом пишет Daily Mail.

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29-летний актер пришел на красную дорожку в оверсайз-костюме и позировал с попугаем.

Асгари подыграл на камеру с синим попугаем на плече и даже пошутил: "Мой новый лучший друг".

Актер Сэм Асгари. Фото: instagram.com/samasghari/

Его выход состоялся всего через несколько часов после того, как Бритни опубликовала очередное видео танцев с кухонными ножами.

В дом Бритни Спирс наведались полицейские после того, как певица опубликовала видео, на котором играет с ножами. Офицеры посетили ее дом стоимостью 7,4 миллиона долларов, который она ранее делила со своим мужем Сэмом Асгари, "чтобы убедиться, что она в безопасности". Их визит был вызван "несколькими" звонкими из-за тревожного видео, которым она поделила в Instagram.

Вскоре после серии танцев с ножами Бритни поделилась в своем Instagram еще одним хореографическим клипом, добавив подпись, что она "копирует Шакиру".

Сэм Асгари подал на развод после того, как поведение Бритни стало все более нестабильным, а источник сказал, что она "кричала на персонал, выдвигая нелепые требования".

Ранее стало известно, что Бритни Спирс считает, что бывший супруг Сэм Асгари "тайно сотрудничал" с ее отцом Джейми. Звезда уверена, что бывший передавал ему информацию, которая поможет держать артистку под контролем.

Напомним, Сэм Асгари шокировал подробностями брака с Бритни Спирс.