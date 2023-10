Эксмуж Бритни Спирс признался, ищет ли ей замену

Сэм Асгари из Бритни Спирс. Фото: instagram.com/samasghari/

Бывший муж Бритни Спирс, Сэм Асгари, рассказал, что он не готов к свиданиям. Также он заявил, что "гордится" певицей перед выпуском ее мемуаров.

Об этом пишет Daily Mail.

Экс-муж Бритни Спирс рассказал о личной жизни после развода

29-летний актер Сэм Асгари, также упоминающийся в мемуарах Бритни Спирс The Woman In Me, сосредоточился после развода на карьере.

"Я не интересуюсь свиданиями. Сейчас я сосредоточен на работе, поэтому я этим и занимаюсь", — ответил журналистам Асгари.

Актер, подавший на развод с 41-летней исполнительницей за два месяца до этого, пояснила, что "много работает над подготовкой к роли, которая требует немало трюков...много играет".

Асгари также спросили, нервничает ли он из-за выхода книги Бритни, и он ответил: "Нет, я уже ее прочитал. Я очень горжусь ею, и, знаете, она приложила для этого много усилий, и это было очень тяжело, поэтому я бесспорно взволнован и чрезвычайно горжусь ею, — продолжил Сэм, — я буду первым в очереди, чтобы приобрести экземпляр".

Война Спирс с отцом

Кстати, отец Спирс не намерен читать книгу, и его "не волнует, что Бритни скажет о нем в своей новой книге...".

"Она уже разгромила его как в суде, так и в социальных сетях, однажды сказав, что надеется, что он проведет остаток своей жизни в тюрьме", — рассказал друг Спирс о ее отношениях с папой.

Еще в августе Сэм Асгари подал на развод со Спирс после нескольких лет брака. Причиной расставания он назвал "непреодолимые разногласия" и просит у исполнительницы материальную поддержку, а также компенсацию его судебных издержек.

Ранее экс-супруг Бритни Спирс вышел с новой "подругой" на красную дорожку.

Напомним, Бритни Спирс устроила откровенные танцы с ножами.