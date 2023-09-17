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Ексчоловік Софії Вергари закрутив новий роман через два місяці після розлучення

17 вересня 2023 07:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ексчоловік Софії Вергари закрутив новий роман через два місяці після розлучення
Актори Джо Манганьєлло та Софsя Вергара. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні Голлівуд сколихнула новина про розлучення однієї з найбагатших та найтитулованіших телеакторок США Софії Вергари. 51-річна зірка пішла від 46-річного актора Джо Манганьєлло. Втім останній вже закрутив новий роман. 

Про це повідомляє видання TMZ.

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Подробиці

Зірка "Супер Майка" проводить час із 33-річною акторкою Кейтлін О'Коннор, яка знімалася в таких серіалах, як "Дні нашого життя" та "Дві з половиною людини". Знаменитості познайомилися у серпні, на вечірці з нагоди прем'єри нового сезону серіалу HBO "Час перемагати: Розквіт династії Лейкерс". 

З того часу актори регулярно бачаться, хоч офіціально про стосунки не заявляли. Нещодавно, наприклад, їх бачили, коли вони виходили разом із тренажерного залу.

Актор Джо Манганьєлло з новою обраницею. Фото: TMZ

Про розлучення

Шлюб з Джо Манганьєлло став для Вергари другим. У 18 років вона вийшла заміж та народила сина. Але згодом подала на розлучення.  У липні 2014 року стало відомо, що Вергара зустрічається з Манганьєлло. Вже на Різдво пара заручилася, а весілля відгуляли майже за рік. Спільних дітей у знаменитостей немає. Подейкують, що саме небажання Софії стати вдруге матір’ю і стало основною причиною розлучення.

Вперше чутки про проблеми в зірковій родині з'явилися після того, як Джо доволі таки прохолодно привітав дружину з днем народження, який та відсвяткувала 10 липня. Актор просто написав в Instagram "З днем народження, Софіє" і додав архівне фото жахливої якості. Багато хто з підписників зіркової пари тоді помітили, що Манганьєлло вітав свого песика куди емоційніше, ніж красуню-дружину. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що виконавець ролі Росомахи, австралійський актор Г’ю Джекман, розлучається з дружиною після 27 років шлюбу. Також ми розповідали, що акторка Ембер Герд не давала Ілону Маску дозвіл на оприлюднення її інтимного фото.

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