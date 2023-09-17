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Экс-муж Софии Вергары закрутил новый роман через два месяца после развода

17 сентября 2023 07:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Экс-муж Софии Вергары закрутил новый роман через два месяца после развода
Актеры Джо Манганьелло и София Вергара. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне Голливуд всколыхнула новость о разводе одной из самых богатых и титулованных телеактрис США Софии Вергари. 51-летняя звезда ушла от 46-летнего актора Джо Манганьелло. Впрочем, последний уже закрутил новый роман.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Подробности

Звезда "Супер Майка" проводит время с 33-летней актрисой Кейтлин О'Коннор, которая снималась в таких сериалах, как "Дни нашей жизни" и "Два с половиной человека". Знаменитости познакомились в августе, на вечеринке по случаю премьеры нового сезона сериала HBO "Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс".

С тех пор актеры регулярно видятся, хотя официально об отношениях не заявляли. Недавно, например, их видели, когда они выходили из тренажерного зала.

Актер Джо Манганьелло с новой избранницей. Фото: TMZ

О разводе

Брак с Джо Манганьеллой стал для Вергары вторым. В 18 лет она вышла замуж и родила сына. Но потом подала на развод. В июле 2014 года стало известно, что Вергара встречается с Манганьелло. Уже на Рождество пара обручилась, а свадьбу отгуляли почти через год. Общих детей у знаменитостей нет. Говорят, что именно нежелание Софии стать матерью во второй раз и стало основной причиной развода.

Впервые слухи о проблемах в звездной семье появились после того, как Джо довольно прохладно поздравил жену с днем рождения, который та отпраздновала 10 июля. Актер просто написал в Instagram "С днем рождения, София" и добавил архивное фото ужасающего качества. Многие подписчики звездной пары тогда заметили, что Манганьелло приветствовал свою собачку куда эмоциональнее, чем красавицу-жену.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Sofia Vergara (@sofiavergara)

Напомним, ранее мы писали, что исполнитель роли Росомахи, австралийский актер Хью Джекман, расстается с супругой после 27 лет брака. Также мы рассказывали, что актриса Эмбер Херд не давала Илону Маску разрешение на обнародование ее интимного фото.

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