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Ексчоловік української Жанни д'Арк отримував бойові виплати бувши в Києві

20 жовтня 2023 07:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ексчоловік української Жанни д'Арк отримував бойові виплати бувши в Києві
Євгенія Емеральд та Євген Стипанюк. Фото: Instagram/emerald.evgeniya
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Розлучення однієї з найвідоміших українських жінок-військових Євгенії Емеральд, більш відомою як "Жанна Д’Арк", та захисника Євгена Стипанюка, стає все більш скандальнішим. Снайперка розповіла чимало фактів про ексчоловіка, які обурили багатьох користувачів соцмереж.

Відповіді заяви Емеральд зробила в інтерв’ю на YouTube-каналі блогерки Аліни Доротюк.

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Окрім викриття погроз фізичної розправи, розподілу опіки над донькою та інших шокуючих фактів з подружнього життя, снайперка розповіла про фінанси вже ексчоловіка. За її словами, Стипанюк отримував повні бойові виплати в той час, як був в столиці. Емеральд його прикривала, бо кохала. 

"Він їздив до Харкова раз на місяць на декілька днів, а потім повертався додому і весь вчас знаходився в Києві. Мені забороняли про це казати. Звісно, мені потім погрожували цим. Але в мене є дуже багато відео фотоматеріалів, продатованих на телефоні, що свідчить про те, що людина дійсно перебувала весь час в Києві попри те, що вона отримує найвищу зарплатню ЗСУ, наче в "нуля" не вилазить", — розповіла Емеральд.

Емеральд та Стипанюк в Києві
Фотографії з фотогалереї Емеральд. Скриншот: YouTube/alina_dorotiuk_ 

Емеральд зауважила, що є багато свідків, які бачили, як Стипанюк увесь час був в Києві. Також снайперка нагадала, що в житловому комплексі, в якому вони живуть, є чимало камер, і все це можна легко перевірити. Блогерка Аліна Доротюк, яка брала інтерв’ю в Євгенії висловила своє обурення з цього приводу. Це зробили й деякі  глядачі, які подивились скандальне відео. 

Нагадаємо, раніше ми писали, як Євгенія Емеральд переживала розлучення з чоловіком. Також ми розповідали, що соліст гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець розлучається зі своєю дружиною.

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