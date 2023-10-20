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Бывший муж украинской Жанны д'Арк получал боевые выплаты будучи в Киеве

20 октября 2023 07:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бывший муж украинской Жанны д'Арк получал боевые выплаты будучи в Киеве
Евгения Эмеральд и Евгений Стипанюк. Фото: Instagram/emerald.evgeniya
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Развод одной из самых известных украинских женщин-военных Евгении Эмеральд, более известной как "Жанна Д'Арк", и защитника Евгения Стипанюка, становится все более скандальным. Снайперша рассказала немало фактов про экс-мужа, возмутивших многих пользователей соцсетей.

Соответствующее заявления Эмеральд сделала в интервью на YouTube-канале блогерши Алины Доротюк.

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Кроме разоблачения угроз физической расправы, распределения опеки над дочерью и других шокирующих фактов из супружеской жизни, снайперша рассказала о финансах экс-мужа. По ее словам, Стипанюк получал полные боевые выплаты, в то время как был в столице. Эмеральд его прикрывала, потому что любила.

"Он ездил в Харьков раз в месяц на несколько дней, а потом возвращался домой и все время находился в Киеве. Мне запрещали об этом говорить. Конечно, мне потом угрожали этим. Но у меня есть очень много видео фотоматериалов, продатированных на телефоне свидетельствует о том, что человек действительно находился все время в Киеве, несмотря на то, что он получает самую высокую зарплату ВСУ, как будто с "нуля" не вылезает", — рассказала Эмеральд.

Эмеральд и Стипанюк в Киеве
Фотографии из фотогалереи Эмеральд. Скриншот: YouTube/alina_dorotiuk_

Эмеральд отметила, что есть много свидетелей, видевших, как Стипанюк все время был в Киеве. Также снайперша напомнила, что в жилом комплексе, в котором они живут, есть немало камер, и все это можно легко проверить. Блогерша Алина Доротюк, бравшая интервью в Евгении, выразила свое возмущение по этому поводу. Это сделали и некоторые зрители, посмотревшие скандальное видео.

Напомним, ранее мы писали, как Евгения Эмеральд переживала развод с мужем. Также мы рассказывали, что солист группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец разводится со своей женой.

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