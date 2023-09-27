Фронтмен гурту Без обмежень розлучається з дружиною — 15 років були разом

Фронтмен гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Популярний український співак і соліст гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець приголомшив несподіваною новиною. Відомий виконавець вирішив розлучитися зі своєю дружиною Ганною, з якою він був у шлюбу майже 15 років.

Про це Сергій Танчинець повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Заява співака

Український виконавець зізнався, що за декілька днів він зі своєю дружиною повинен був відзначати 15 років шлюбу, але вони вирішили не чекати до цієї дати, а розлучилися раніше. Сергій стверджує, що вони разом пройшли чудовий шлях, але далі вони підуть різними дорогами.

"За кілька днів нашому з Ганною шлюбові мало виповнитись 15 років. Ми не дотягли до цієї дати якихось кілька місяців. За ці роки ми пройшли непростий, але чудовий шлях разом, далі підемо кожен своїм. Я дуже сподіваюсь, що наші нові шляхи будуть для нас обох легкими і щасливими!", — розповів Сергій Танчинець.

Публікація зі сторінки Сергія Танчинця. Фото: скриншот з Facebook

Фронтмен гурту "Без обмежень" також зазначив, що у цій ситуації ніхто не винний. За його словами, вони підтримують хороші стосунки та обидва залишаються батьками для двох спільних дітей.

Крім того, артист попросив шанувальників з повагою віднестися до цієї ситуації, та заявив, що вони ніяких коментарів про розлучення для ЗМІ не даватимуть.

Коментарі фанатів

Підписники Сергія одразу ж почали писати коментарі під його заявою у соціальній мережі Facebook. У них люди заявили, що їм дуже шкода, що так сталося, та залишили слова підтримки.

Не можу зупинити сльози, так багато розлучень зараз, всі розвалюються, дуже шкода

Життя обох у шлюбі має бути щасливим. Якщо це не так, то розлучення — найправильніше і найлогічніше рішення. Ми живемо, щоб бути щасливими, і з цим не повинно бути компромісів. Бажаю вам обом Щастя і Кохання!

Шкода, але то справа лише двох людей, які вирішили, як їм буде краще. Будьте щасливі, як кажуть все, що не робиться, то лиш до кращого, мабуть так суджено, від долі не втечеш

Коментар зі сторінки Сергія Танчинця. Фото: скриншот з Facebook

Коментар зі сторінки Сергія Танчинця. Фото: скриншот з Facebook

Коментар зі сторінки Сергія Танчинця. Фото: скриншот з Facebook

Що відомо про сім’ю співака

Український артист вперше познайомився зі своєю майбутньою дружиною Ганною, коли вони були на дні народження директорки гурту "Без обмежень". Згодом жінка знялася в одному з кліпів гурту, де під час зйомок вони і закохалися один в одного.

Пізніше у них народилися дві дитини — донька Анастасія, якій зараз 14 років, і син Лук’ян, якому п’ять.

Український співак Сергій Танчинець зі своєю сім'єю. Фото: Instagram Сергія Танчинця

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український співак Сергій Танчинець розповів про те, як йому допомогла його донька.

Раніше ми розповідали про те, що гурт "Без обмежень" презентував спільний кліп на пісню зі співачкою Златою Огнєвіч.

Також ми повідомляли про те, що український артист Сергій Танчинець розповів про творчість його гурту "Без обмежень".