Ексчоловіка Аріани Гранде підловили на побаченні з зіркою хорорів
Колишній чоловік Аріани Гранде, Далтон Гомес, після розлучення зі співачкою закрутив роман з акторкою Майкою Монро. Пару помітили під час вечері.
Про це пише Daily Mail.
Колишній чоловік Аріани Гранде не сумує після розлучення
Зірка хорорів "Тау", "Воно", Злодії" та "В обіймах брехні" та 28-річний агент з нерухомості на фото, які оприлюднили в мережі влаштували романтичне побачення у Голлівуді.
"Вони були дуже милими. Озиралися навколо, щоб побачити, чи хтось дивиться, та розмовляли на очах у всіх", — йдеться у коментарі до публікації.
Минулого тижня Аріана і Далтон врегулювали шлюборозлучний процес, оскільки у пари була укладена шлюбна угода. Згідно з якою, агент з нерухомості отримав чек від співачки на загальну суму 1 250 000 доларів. Колишнє подружжя також розділить гроші від продажу свого будинку в Лос-Анджелесі, а Гранде додатково заплатить 25 тисяч доларів Далтону.
Артистка подала документи на розлучення 18 вересня. У документах адвокат Аріани Лаура Вассер назвала причиною їхнього розлучення "непереборні розбіжності".
Гранде та Далтон вперше почали зустрічатися в січні 2020 року, а в грудні того ж року пара заручилася.
Нагадаємо, стало відомо, що колишній чоловік ексучасниці The Black Eyed Peas розкрив причини їхнього розлучення.
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