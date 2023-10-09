Ексчоловіка Аріани Гранде підловили на побаченні з зіркою хорорів

Співачка Аріана Гранде з екс-коханим. Фото: instagram.com/_dalton_gomez_/

Колишній чоловік Аріани Гранде, Далтон Гомес, після розлучення зі співачкою закрутив роман з акторкою Майкою Монро. Пару помітили під час вечері.

Про це пише Daily Mail.

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Зірка хорорів "Тау", "Воно", Злодії" та "В обіймах брехні" та 28-річний агент з нерухомості на фото, які оприлюднили в мережі влаштували романтичне побачення у Голлівуді.

Колишній чоловік Аріани Гранде, Далтон Гомес з акторкою Майкою Монро. Фото: instagram.com/deuxmoi/

"Вони були дуже милими. Озиралися навколо, щоб побачити, чи хтось дивиться, та розмовляли на очах у всіх", — йдеться у коментарі до публікації.

Минулого тижня Аріана і Далтон врегулювали шлюборозлучний процес, оскільки у пари була укладена шлюбна угода. Згідно з якою, агент з нерухомості отримав чек від співачки на загальну суму 1 250 000 доларів. Колишнє подружжя також розділить гроші від продажу свого будинку в Лос-Анджелесі, а Гранде додатково заплатить 25 тисяч доларів Далтону.

Артистка подала документи на розлучення 18 вересня. У документах адвокат Аріани Лаура Вассер назвала причиною їхнього розлучення "непереборні розбіжності".

Гранде та Далтон вперше почали зустрічатися в січні 2020 року, а в грудні того ж року пара заручилася.

Нагадаємо, стало відомо, що колишній чоловік ексучасниці The Black Eyed Peas розкрив причини їхнього розлучення.

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