Экс-супруга Арианы Гранде подловили на свидании со звездой хорроров

Певица Ариана Гранде с экс-любимым. Фото: instagram.com/_dalton_gomez_/

Бывший муж Арианы Гранде, Далтон Гомес, после развода с певицей закрутил роман с актрисой Майкой Монро. Пару заметили во время ужина.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда хорроров "Тау", "Оно", Злодеи" и "В объятиях лжи" и 28-летний агент по недвижимости на фото, которые обнародовали в сети, устроили романтическое свидание в Голливуде.

Бывший муж Арианы Гранде, Далтон Гомес с актрисой Майкой Монро. Фото: instagram.com/deuxmoi/

"Они были очень милыми. Оглядывались вокруг, чтобы увидеть, смотрит ли кто-то, и разговаривали на глазах у всех", — говорится в комментарии к публикации.

На прошлой неделе Ариана и Далтон урегулировали бракоразводный процесс, поскольку у пары был заключен брачный договор. Согласно нему, агент по недвижимости получил чек от певицы на общую сумму 1 250 000 долларов. Бывшие супруги также разделят деньги от продажи своего дома в Лос-Анджелесе, а Гранде дополнительно заплатит 25 тысяч долларов Далтону.

Артистка подала документы на развод 18 сентября. В документах адвокат Арианы Лаура Вассер назвала причиной их развода "непреодолимые разногласия".

Гранде и Далтон впервые начали встречаться в январе 2020 года, а в декабре того же года пара обручилась.

Напомним, стало известно, что бывший муж экс-участницы The Black Eyed Peas раскрыл причины их развода.

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