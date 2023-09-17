Бывшего мужа Кэти Перри обвиняют в многочисленных случаях изнасилования

Актер Рассел Бренд и певица Кэти Перри. Фото: Google

Английский юморист, актер Рассел Бренд оказался в эпицентре громкого скандала. Сразу несколько женщин заявили, что он их насиловал. 48-летняя звезда не промолчал.

Об этом сообщает издание People.

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Согласно совместному расследованию The Sunday Times, The Times и британскому телевизионному шоу Channel, Рассела Бренда обвинили в изнасиловании, физическом и эмоциональном насилии пять женщин — четыре из них остались анонимными, включая 16-летнюю девушку. Инциденты якобы имели место между 2006 и 2013 годами.

Первый случай произошел в 2006 году, когда Бренду было 30 и он работал ведущим шоу Big Brother's Big Mouth на канале 4 и радиоведущим BBC. Обвинительница, которой в то время было 16 лет, утверждала, что Бренд сразу попросил ее во время их первого свидания подтвердить свой возраст, а впоследствии заявил, что ему безразлично.

Актер Рассел Бренд. Фото: Google

Неизвестная женщина также обвинила Бренда в том, что он однажды снял презерватив во время секса без ее ведома. Она заявила, что актер насильно засунул свой половой орган ей в рот.

"Меня просто душило, я не могла дышать, отталкивала его, а он совсем не отступал. В конце концов мне пришлось очень сильно ударить его в живот, чтобы освободить его. Я плакала, а он сказал: "О, я все равно только хотел увидеть, как твоя тушь растекается", — говорится в заявлении.

Бренд опроверг обвинения в видео, опубликованном в социальных сетях, заявив, что это "чрезвычайно вопиющие и агрессивные нападения". Отметим, что Рассел был женат на певице Кэти Перри с 2010 по 2011 год.

Актер Рассел Бренд и певица Кэти Перри. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что бывшая клиентка обвинила мужа Бритни Спирс в притязаниях. Также мы рассказывали, что Мила Кунис и Эштон Кутчер поддержали актера, приговоренного к 30 годам заключения.