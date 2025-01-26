Поліна Логунова назвала причину розлучення з Дмитром Ступкою - фото

Поліна Логунова. Фото: instagram.com/polinalogunova

Колишня дружина актора Дмитра Ступки — Поліна Логунова — висловилася про їхнє розлучення. Стилістка вперше назвала причину розриву та розповіла, як їхня донька сприйняла цю новину.

Подробицями блогерка поділилася в інтерв'ю Габріелль Массанга.

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Подружжя розірвало стосунки ще 2022 року, однак лише зараз стилістка назвала справжню причину такого рішення. За словами Логунової, вони із Ступкою зрозуміли, що їм краще розійтися та зберегти дружні стосунки.

"Я відчула, що ми стоїмо на місці і нічого не відбувається. Просто зачинені двері. Ну і навіщо це? Ми наче мучилися обидва. Якби він пішов на стороні знайшов прекрасну дівчину, я б все одно каструлею по голові йому настукала. Відповідно, і з мого боку було б те саме. Тому навіщо триматися за те, чого вже немає? Краще мати колишнього партнера, особливо батька твоєї дитини, як друга, аніж робити одне одному боляче", — розповіла Логунова.

Ступка та Логунова з донькою. Фото: instagram.com/polinalogunova

Донька експодружжя, семирічна Богдана, спершу важко реагувала на розлучення батьків. За словами Логунової, вона проводила бесіди із дівчинкою та пояснювала, чому так сталося.

"Навіть коли мене запитувала Богдана про те, як у мене справи з татом, то я кажу: "Краще, щоб ми були друзями, ніж сварилися. Тобі це не потрібно". І все добре. Вона це сприйняла, хоча було важко", — сказала Поліна.

Нагадаємо, Джастін Бібер на тлі чуток про розлучення відписався від дружини та пояснив, чому це сталося. Також Камалія здивувала неочікуваними зізнаннями про розлучення з Мохаммадом Захуром.