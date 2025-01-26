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Ексдружина Дмитра Ступки вперше розкрила причину розлучення

26 січня 2025 16:51
Марія Покровська - Редактор
Поліна Логунова назвала причину розлучення з Дмитром Ступкою - фото
Поліна Логунова. Фото: instagram.com/polinalogunova
Марія Покровська - Редактор

Колишня дружина актора Дмитра Ступки — Поліна Логунова — висловилася про їхнє розлучення. Стилістка вперше назвала причину розриву та розповіла, як їхня донька сприйняла цю новину.

Подробицями блогерка поділилася в інтерв'ю Габріелль Массанга.

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Подружжя розірвало стосунки ще 2022 року, однак лише зараз стилістка назвала справжню причину такого рішення. За словами Логунової, вони із Ступкою зрозуміли, що їм краще розійтися та зберегти дружні стосунки.

"Я відчула, що ми стоїмо на місці і нічого не відбувається. Просто зачинені двері. Ну і навіщо це? Ми наче мучилися обидва. Якби він пішов на стороні знайшов прекрасну дівчину, я б все одно каструлею по голові йому настукала. Відповідно, і з мого боку було б те саме. Тому навіщо триматися за те, чого вже немає? Краще мати колишнього партнера, особливо батька твоєї дитини, як друга, аніж робити одне одному боляче", — розповіла Логунова.

Дмитро Ступка та Поліна Логунова з донькою
Ступка та Логунова з донькою. Фото: instagram.com/polinalogunova

Донька експодружжя, семирічна Богдана, спершу важко реагувала на розлучення батьків. За словами Логунової, вона проводила бесіди із дівчинкою та пояснювала, чому так сталося.

"Навіть коли мене запитувала Богдана про те, як у мене справи з татом, то я кажу: "Краще, щоб ми були друзями, ніж сварилися. Тобі це не потрібно". І все добре. Вона це сприйняла, хоча було важко", — сказала Поліна.

Нагадаємо, Джастін Бібер на тлі чуток про розлучення відписався від дружини та пояснив, чому це сталося. Також Камалія здивувала неочікуваними зізнаннями про розлучення з Мохаммадом Захуром.

шлюб розлучення Зіркове розлучення українські зірки Дмитро Ступка

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17:52 Незвичне тепло — Укргідрометцентр дав прогноз погоди на завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:51 Поверніть тата — у Харкові діти вийшли на підтримку полонених

17:27 У Китаї скульптур зобразив Трампа у вигляді Будди — фото

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