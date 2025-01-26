Полина Логунова назвала причину развода с Дмитрием Ступкой - фото

Полина Логунова. Фото: instagram.com/polinalogunova

Бывшая жена актера Дмитрия Ступки - Полина Логунова - высказалась об их разводе. Стилистка впервые назвала причину разрыва и рассказала, как их дочь восприняла эту новость.

Подробностями блогер поделилась в интервью Габриэлль Массанга.

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Супруги разорвали отношения еще в 2022 году, однако лишь сейчас стилистка назвала истинную причину такого решения. По словам Логуновой, они со Ступкой поняли, что им лучше разойтись и сохранить дружеские отношения.

"Я почувствовала, что мы стоим на месте и ничего не происходит. Просто закрыты двери. Ну и зачем это? Мы как будто мучились оба. Как бы он пошел на стороне нашел прекрасную девушку, я бы все равно кастрюлей по голове ему настучала. Соответственно, и с моей стороны было бы то же самое. Поэтому зачем держаться за то, чего уже нет? Лучше иметь бывшего партнера, особенно отца твоего ребенка, как друга, чем делать друг другу больно", — рассказала Логунова.

Ступка и Логунова с дочкой. Фото: instagram.com/polinalogunova

Дочь экс-супругов, семилетняя Богдана, сперва тяжело реагировала на развод родителей. По словам Логуновой, она проводила беседы с девочкой и объясняла, почему так произошло.

"Даже когда меня спрашивала Богдана о том, как у меня дела с папой, то я говорю: "Лучше, чтобы мы были друзьями, чем ссорились. Тебе это не нужно". И все хорошо. Она это восприняла, хотя было тяжело", — сказала Полина.

Напомним, Джастин Бибер на фоне слухов о разводе отписался от жены и объяснил, почему это произошло. Также Камалия удивила неожиданными признаниями о разводе с Мохаммадом Захуром.