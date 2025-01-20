Камалія розповіла про стосунки з Мохаммадом Захуром після розлучення

Камалія та Мохаммад Захур. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Співачка Камалія заінтригувала шанувальників новими подробицями про своє розлучення із бізнесменом Мохаммадом Захуром. Артистка зізналася, у яких стосунках перебуває із ексчоловіком насправді та чому приховує розлучення від їхніх доньок.

Подробицями зірка поділилася в інтерв'ю "Коротко про".

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Навіть після офіційного розлучення співачка та бізнесмен продовжують тісно спілкуватися, проводити разом час та навіть подорожувати. Одна з причин цього те, що доньки колишнього подружжя 10-річні Арабелла та Мірабелла досі не знають про розставання батьків.

За словами Камалії, вони із Захуром сказали дівчатам, що їхнє розлучення не більше, аніж піар-хід. Однак про сварку співачки із старшою донькою бізнесмена Тетяною їм все ж відомо.

"Вони розуміють, що таке шоу-біз, що є піар-ходи. Тому це просто піар-хід. Вони ж навчаються в акторській школі, слідкують за своїми улюбленими зірками і знають, що таке піар, як привернути до себе увагу. Вони бачать, що у нас із Захуром нормальні, добрі, дружні, класні стосунки. Ми підтримуємо одне одного, їздимо всі разом відпочити. Ми все робимо, щоб вони не помічали, що між батьками щось не так. Хоча вони, звісно, знають за сварку з Танею, донькою Захура", — розповіла Камалія.

Камалія та Мохаммад Захур з доньками. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Окрім того, за словами співачки, вони із колишнім чоловіком досі залишають рідними людьми. Камалія впевнена, що штамп про розлучення не позбавляє їх підтримки одне одного.

"Життя — річ непередбачувана, що і як воно буде. Але ми точно знаємо, що не можемо одне без одного. Ми за всі роки дуже прикипіли одне до одного, ми рідні люди. І як би життя не складалося, ми завжди будемо підтримкою одне одному. Наші стосунки — це більше, ніж просто шлюб. Тому штамп в паспорті нічого не значить. Є багато пар, які не живуть в офіційному шлюбі, і водночас живуть прекрасно, виховують дітей. Тому це все умовності", — сказала артистка.

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