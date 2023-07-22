Колишня дружина Кевіна Костнера похизувалася неймовірною фігурою після скандального розлучення

Крістін Баумгартнер. Фото: instagram.com/hollywoodlife/

У колишньої дружини Кевіна Костнера Крістін Баумгартнер був дуже важкий рік, тож вона вирушила на Гаваї у відпустку. Компанію їй склали донька та друг-банкір.

Про це пише Daily Mail.

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Крістін Баумгартнер приміряла купальник з квітковим принтом із чорним фоном, який максимально підкреслювало її підтягнуте тіло.

49-річна Крістін Баумгартнер, якій Костнер буде платити 129 000 доларів аліментів, виглядала засмаглою, коли йшла піщаним узбережжям із розпущеним волоссям і в чорних сонцезахисних окулярах. Разом з жінкою на пляжі помітили 13-річна дочка Грейс. Крістін Баумгартнер та 68-річний Костнер також є батьками двох синів — 16-річного Кейдена та 14-річного Хейса.

Крістін Баумгартнер на Гаваях. Фото: Backgrid

Крістін Баумгартнер на Гаваях. Фото: Backgrid

Крістін Баумгартнер на Гаваях. Фото: Backgrid

Баумгартнер виглядала дуже розслабленою, враховуючи, що вона повинна покинути їхній мега-особняк у Санта-Барбарі, Каліфорнія, вартістю 145 мільйонів доларів, протягом наступних 10 днів.

Колищня дружина Кевіна Костнера Крістін Баумгартнер звернулася за розрадою до друга сім'ї під час відпустки на Гаваях. Жінку у компанії друга Джоша Коннора бачили під час мальовничої прогулянки узбережжям. Коннор, якому також 49 років, є заможним фінансистом, який живе неподалік від особняка зірки Йеллоустоуну в Каліфорнії. Фінансист нещодавно пережив власне розлучення.

Крістін Баумгартнер з другом на Гаваях. Фото: Backgrid

За словами свідків, Крістін Баумгартнер насолоджується компанією друга.

"Вона сиділа з хлопцем за кутовим столиком. Він був гарний. Вона дуже сміялася з того, що він говорив. Вона показувала йому фотографії зі свого телефону, і він сів на місце поруч із нею. Важко сказати, чи у них щось відбувалося, але в якийсь момент він таки поклав руку на її ногу. Це була єдина справжня фізична взаємодія. Її кімната знаходиться поруч із кімнатою хлопця. Він замовив напої в його номері, і вони пішли разом прямо перед заходом сонця", — розповів свідок.

Джерела також повідомили TMZ, що Коннор був хорошим другом Кевіна і Крістін останні роки. Однак один інсайдер стверджував, що між ними немає "абсолютно ніяких романтичних стосунків".

"Вони були хорошими друзями протягом багатьох років", — додало джерело.

Джерело розповіло The Sun, що Коннор вилетів на Гаваї, щоб бути "компаньйоном" Баумгартнер, і він, як повідомляється, зупинився на тому ж шикарному курорті Four Seasons, що й її родина.

Крістін Баумгартнер та Кевін Костнер вперше зустрілася в 1980-х роках на полі для гольфу, коли він репетирував свою роль гравця в гольф у фільмі 1996 року "Олов'яна чашка" з Рене Руссо в головній ролі.

Однак на той момент актор був одружений зі своєю першою дружиною Сінді Костнер. Вони розлучилися в 1994 році після 17 років шлюбу.

Крістін і Кевін почали зустрічатися в 1998 році і ненадовго розлучилися в 2002 році, перш ніж одружитися в 2004 році. Цього року вони остаточно розлучилися після 18 років шлюбу.

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