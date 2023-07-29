Бывшая жена Кевина Костнера уехала из его многомиллионного поместья в крошечный дом по соседству

Актер Кевин Костнер и его бывшая супруга Кристин. Фото: instagram.com/marriedbiography/

Экс-жена Кевина Костнера Кристин Баумгартнер переехала из их имения в Санта-Барбаре в мини-дом. Женщина будет жить по соседству со звездным мужем.

Об этом пишет Daily Mail.

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Жилье на пустыре

У дома Костнер в Карпинтерии, штат Калифорния, были замечены передвижные фургоны, которые перевезли вещи 49-летней Баумгартнер в ее новое жилье, расположенное на пустыре, принадлежащем 68-летнему актеру. Большой участок расположен на той же улице, что и ее бывший дом.

Баумгартнер в мае подала на развод со звездным актером и пожаловался, что ей трудно арендовать дом в этом районе. Женщина ранее получила судебный приказ освободить недвижимость стоимостью 145 миллионов долларов до конца месяца.

Многомиллионный дом Кевина Костнера. Фото: BackGrid

Дом, в который переехала бывшая жена актера. Фото: BackGrid

Дом, в который переехала бывшая жена актера. Фото: BackGrid

Крошечный новый дом имеет зеленую крышу, деревянную террасу и небольшой гриль на открытом воздухе, а также много места для сидения.

С тех пор, как начались судебные заседания, Кевин утверждал, что его бывшая отказалась покинуть особняк, несмотря на то, что он дал ей 1,45 миллиона долларов на новое жилье. Кристин утверждала, что актер пытался сделать ее и их детей "бездомными".

"Он хочет ее унизить, — сказал близкий друг Кристин. — Это не о доме, а о том, чтобы превратить жизнь Кристин в настоящий ад из-за того, что она пережила развод. Кристин сказала, что не удивится, если бы Кевин приказал полицейским сопровождать ее с территории. Именно Кристин хотела сделать этот переход как можно более мирным ради детей. Кевин сделал совершенно противоположное. Он не думает о детях, о том, насколько это травмирует".

Напомним, ресторатор, телеведущий, а сейчас защитник Украины Даниэл Салем шокировал заявлением о разводе с супругой Мариной. Они были вместе 17 лет, воспитывают восьмилетнюю дочь Санта-Луну.

Ранее стало известно, что блогер Даша Квиткова официально развелась с шоуменом Никитой Добрыниным.