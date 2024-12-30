Колишня дружина Кличка показала, як святкувала Різдво з їхніми дітьми — відео

Наталія Єгорова зі своїми дітьми. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Єгорова разом з їхніми трьома дітьми днями зустріла Різдво. Співачка та модель показала, як сини та донька допомагали їй у приготуванні до свята.

Сімейними кадрами Єгорова поділилася в Instagram.

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Після святкування знаменитість показала шанувальникам, як відбувалася підготовка до святкового застілля.

Єгорова разом із 22-річною Єлизаветою-Вікторією готувала різдвяні страви на кухні. Донька співачки та ексбоксера допомагала мамі готувати м'ясо та овочі, а також прикрасила святковий стіл.

24-річний Єгор-Даніель та 19-річний Максим-Олександр прийшли на допомогу сестрі та разом нарізали м'ясо до столу та розставляли страви.

Для усієї родини Єгорова також підготувала однакові різдвяні светри, в яких вони влаштували кумедну фотосесію біля прикрашеної ялинки.

"Повернення до теплого Різдва. Сім'я, сміх і маленькі моменти, які значать все. Бажаю всім моїм підписникам та друзям прекрасних свят, наповнених любов'ю та теплом у кожній родині", — написала під відео зірка.

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