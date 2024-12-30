Бывшая жена Кличко показала, как праздновала Рождество с их детьми — видео

Наталья Егорова со своими детьми. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова вместе с их тремя детьми встретила Рождество. Певица и модель показала, как сыновья и дочь помогали ей в приготовлении к празднику.

Семейными кадрами Егорова поделилась в Instagram.

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После празднования знаменитость показала поклонникам, как проходила подготовка к праздничному застолью.

Егорова вместе с 22-летней Елизаветой-Викторией готовила рождественские блюда на кухне. Дочь певицы и экс-боксера помогала маме готовить мясо и овощи, а также украсила праздничный стол.

24-летний Егор-Даниэль и 19-летний Максим-Александр пришли на помощь сестре и вместе нарезали мясо на стол и расставляли блюда.

Для всей семьи Егорова также подготовила одинаковые рождественские свитера, в которых они устроили забавную фотосессию у украшенной елки.

"Возвращение к теплому Рождеству. Семья, смех и маленькие моменты, которые значат все. Желаю всем моим подписчикам и друзьям прекрасных праздников, наполненных любовью и теплом в каждой семье", — написала под видео звезда.

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