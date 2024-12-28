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Экс-жена Кличко показала редкое фото с их тремя детьми

28 декабря 2024 09:56
Мария Покровская - Редактор
Наталья Егорова на редких кадрах показала троих детей от Виталия Кличко — фото
Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova
Мария Покровская - Редактор

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова впервые за долгое время поделилась кадрами сразу с тремя их детьми. Певица вместе с сыновьями и дочерью встретила Рождество.

Семейными кадрами Наталья поделилась в Instagram.

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На зимние праздники 24-летний Егор-Даниэль, 19-летний Максим-Александр и 22-летняя Елизавета-Виктория приехали в гости к своей маме в Германию.

Звездная семья собралась за праздничным столом, а также показала свою особую семейную традицию.

Наталья и ее детьми позировали обнявшись на фоне большой новогодней елки в необычном family look. Семья выбрала забавные рождественские свитера с мерцающими разноцветными огоньками.

Наталья Егорова с детьми
Наталья Егорова с детьми. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

"Счастливого Рождества! Как женщина и мама, я вкладываю свое сердце в создание магии праздничного сезона. Тепло, блеск, традиции (моя традиция каждый год — уродливые рождественские свитера) — все это для того, чтобы дом чувствовал себя живым и радостным. А когда мои взрослые дети приходят домой, они добавляют ту особую энергию, которая довершает все", — поделилась Егорова.

Ранее внучка Софии Ротару похвасталась зимним отдыхом во Франции.

Также мы писали, что Бекхэмы собрались всей семьей на Рождество в новом роскошном доме.

Виталий Кличко дети соцсети Рождество украинские звезды

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