Наталья Егорова на редких кадрах показала троих детей от Виталия Кличко — фото

Экс-жена Кличко показала редкое фото с их тремя детьми
Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова впервые за долгое время поделилась кадрами сразу с тремя их детьми. Певица вместе с сыновьями и дочерью встретила Рождество.
Семейными кадрами Наталья поделилась в Instagram.
Дети Виталия Кличко встретили Рождество за границей
На зимние праздники 24-летний Егор-Даниэль, 19-летний Максим-Александр и 22-летняя Елизавета-Виктория приехали в гости к своей маме в Германию.
Звездная семья собралась за праздничным столом, а также показала свою особую семейную традицию.
Наталья и ее детьми позировали обнявшись на фоне большой новогодней елки в необычном family look. Семья выбрала забавные рождественские свитера с мерцающими разноцветными огоньками.
"Счастливого Рождества! Как женщина и мама, я вкладываю свое сердце в создание магии праздничного сезона. Тепло, блеск, традиции (моя традиция каждый год — уродливые рождественские свитера) — все это для того, чтобы дом чувствовал себя живым и радостным. А когда мои взрослые дети приходят домой, они добавляют ту особую энергию, которая довершает все", — поделилась Егорова.
Ранее внучка Софии Ротару похвасталась зимним отдыхом во Франции.
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