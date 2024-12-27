Девід та Вікторія Бекхем зустріли Різдво з чотирьома дітьми у новому маєтку - фото

Вікторія та Девід Бекхеми з дітьми. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Зіркова родина Девіда та Вікторії Бекхемів у повному складі зібралася на свята. Колишній футболіст та солістка Spice Girls разом із дітьми вперше відсвяткували Різдво у новому будинку.

Сімейними світлинами Вікторія поділилася в своєму Instagram.

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З нагоди свят у новому розкішному маєтку пари зібралися їхні четверо дітей.

На щасливих фото Бекхем показала, як разом із чоловіком позує поруч із донькою 13-річною Гарпер, 19-річним Крузом та 22-річним Ромео. Приєднався до батьків і їхній старший син, 25-річний Бруклін, зі своєю дружиною Ніколою Пельтц.

Вікторія та Девід Бекхеми разом з дітьми на Різдво. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Бекхеми влаштували другу вечірку з нагоди Різдва, адже 25 грудня святкували його окремо. Бруклін із дружиною завітали на вечірку родини моделі, в той час як Вікторія та Девід зустріли свято з молодшими дітьми.

Окрім групової фотографії, Девід позував зі своїми трьома синами. А після усі четверо дітей сфотографувалися разом біля величезної ялинки.

Девід Бекхем з синами. Фото: instagram.com/victoriabeckham

"Бути разом на свята — те, що робить мене такою щасливою. Я так вас всіх люблю", — написала під сімейними фото Вікторія.

Діти Девіда та Вікторії Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Раніше Різ Візерспун на рідкісних фото показалася разом із трьома своїми дітьми.

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