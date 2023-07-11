Ексдружина Кличка похизувалась фігурою у відвертій сукні

Колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, Наталія Єгорова, вразила модним виходом. Жінка завітала на Тиждень моди у Берліні.

Відео з заходу ексдружина мера Києва виставила у Instagram.

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На кадрах, якими поділилася Наталія, вона позує у розкішній зеленій сукні з відвертими вирізами. Жінка щасливо посміхається та демонструє підтягнуту фігуру з різних ракурсів.

"Щаслива та горда бути вдягнута у сукню від українського дизайнера", — підписала відео Єгорова.

Жінка часто ділиться з підписниками у мережі секретами свого струнку тіла. Викладає корисні рецепти та тренування на свіжому повітрі.

"Люблю поєднувати фітнес із йогою та стретчингом. Це дозволяє підтримувати м'язи в супер тонусі і при цьому тіло залишається пружним і струнким", — написала якось Наталія Єгорова.

Наталія Єгорова та Володимир Кличко оголосили про своє розлучення у 2022 році. Пара була у шлюбі понад 20 років.

Експодружжя має трьох дітей: 22-річного Єгора-Деніеля, 17-річного Максима та 20-річну Єлизавету-Вікторію. Всі вони живуть і навчаються за кордоном.

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