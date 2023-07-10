Єва Лонгорія вразила фігурою у купальнику під час сімейного відпочинку

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters

Акторка Єва Лонгорія вирушила на сімейний відпочинок. Зірка ходила на хайк з родиною та бавилась на пляжі з сином.

Світлини Лонгорія запостила у своєму Instagram.

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На фото, якими актриса поділилася з шанувальниками, вона позує на пляжі з 5-річним сином Сантьяго. "Відчайдушна домогосподарка" у всій красі продемонструвала фігуру у монокіні та бікіні.

До речі, зірка не жаліє себе під час спортивних тренувань, а ще вона завжди у гарному настрої. Про це розповів її особистий тренер.

Акторка Єва Лонгорія з сином. Фото: instagram.com/evalongoria/

Акторка Єва Лонгорія з сином. Фото: instagram.com/evalongoria/

"Вона прокидається без макіяжу і виглядає на мільйон. Вона завжди щаслива. Ніколи не бачив її у поганому гуморі. Єва надзвичайно щедра, вона надлюдина. Я не знаю, як ще описати її. Вона любить перевірені тренування з вагою та поєднує їх з незвичними вправами", — розповів тренер акторки.

Єва Лонгорія 7 років щасливо заміжня за продюсером Жозе Бастоном, від якого народила сина. Пара познайомилася у 2013 році через спільних друзів. У чоловіка від попередніх стосунків троє дітей. 19-річні близнюки та 27-річна донька. У 2003 році Бастон втратив сина від своєї колишньої дружини Наталії Есперон. Хлопчик помер за кілька днів після свого народження.

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