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Єва Лонгорія вразила фігурою у купальнику під час сімейного відпочинку

10 липня 2023 18:46
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Єва Лонгорія вразила фігурою у купальнику під час сімейного відпочинку
Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Єва Лонгорія вирушила на сімейний відпочинок. Зірка ходила на хайк з родиною та бавилась на пляжі з сином.

Світлини Лонгорія запостила у своєму Instagram.

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На фото, якими актриса поділилася з шанувальниками, вона позує на пляжі з 5-річним сином Сантьяго. "Відчайдушна домогосподарка" у всій красі продемонструвала фігуру у монокіні та бікіні.

До речі, зірка не жаліє себе під час спортивних тренувань, а ще вона завжди у гарному настрої. Про це розповів її особистий тренер.

 

Акторка Єва Лонгорія з сином. Фото: instagram.com/evalongoria/

 

Акторка Єва Лонгорія з сином. Фото: instagram.com/evalongoria/

 

"Вона прокидається без макіяжу і виглядає на мільйон. Вона завжди щаслива. Ніколи не бачив її у поганому гуморі. Єва надзвичайно щедра, вона надлюдина. Я не знаю, як ще описати її. Вона любить перевірені тренування з вагою та поєднує їх з незвичними вправами", — розповів тренер акторки.

Єва Лонгорія 7 років щасливо заміжня за продюсером Жозе Бастоном, від якого народила сина. Пара познайомилася у 2013 році через спільних друзів. У чоловіка від попередніх стосунків троє дітей. 19-річні близнюки та 27-річна донька. У 2003 році Бастон втратив сина від своєї колишньої дружини Наталії Есперон. Хлопчик помер за кілька днів після свого народження.

Нагадаємо, акторка Сальма Гайєк порадувала прихильників новим відвертим контентом. Зірка подякувала фоловерам за їхню підтримку.

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