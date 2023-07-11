Эксдружина Кличко похвасталась фигурой в откровенном платье

Бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, Наталья Егорова, поразила модным выходом. Женщина посетила Неделю моды в Берлине.

Видео с мероприятия экс-супруга мэра Киева выставила в Instagram.

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Модный выход в платье от украинского дизайнера

На кадрах, которыми поделилась Наталья, она позирует в роскошном зеленом платье с откровенными вырезами. Женщина счастливо улыбается и демонстрирует подтянутую фигуру с разных ракурсов.

"Счастлива и горда быть одета в платье от украинского дизайнера", — подписала видео Егорова.

Женщина часто делится с подписчиками в сети секретами своего стройного тела. Выкладывает полезные рецепты и тренировки на свежем воздухе.

"Люблю сочетать фитнес с йогой и стретчингом. Это позволяет поддерживать мышцы в супер тонусе и при этом тело остается упругим и стройным", — написала однажды Наталья Егорова.

Наталья Егорова и Владимир Кличко объявили о своем разводе в 2022 году. Пара была в браке более 20 лет.

У супругов трое детей: 22-летний Егора-Дениель, 17-летний Максим и 20-летняя Елизавета-Виктория. Все они живут и учатся за границей.

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