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Ексдружина Кличка похизувалася зимовим відпочинком у горах

25 січня 2025 09:40
Марія Покровська - Редактор
Наталія Єгорова показала свій відпочинок у зимових Альпах - відео
Наталія Єгорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova
Марія Покровська - Редактор

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, співачка та модель Наталія Єгорова, вирушила на зимовий відпочинок. Знаменитість показала, як проводить час на гірсько-лижному курорті.

Кадрами з відпустки Наталія поділилася в Instagram

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Зірка вирушила один із відомий курортів у Австрії серед засніжених Альп. Як зізналася Наталія, вона дуже любить зимовий відпочинок у горах, однак не любить кататися на лижах. Натомість ексдружина Кличка залюбки досліджує нові маршрути та насолоджується прогулянками серед мальовничих краєвидів.

"Навіть якщо лижі — це не ваша стихія, лижні канікули в горах можуть бути чарівними. Я відкрила для себе радість зимових походів — досліджувати засніжені стежки, вдихати чисте гірське повітря і бути в захваті від краси і сили природи. Для мене це все про зв'язок — з природою, з безтурботністю вершин і з самим собою. Вам не потрібні лижі, щоб відчути диво гір. Пейзажі, тиша та енергія Альп пропонують набагато більше, ніж просто схили", — написала Єгорова.

У своєму фотоблогу Наталія поділилася кадрами своїх прогулянок по горах. Для цього співачка обрала теплий лижний костюм та чоботи із хутром, а від сліпучого сонця одягнула темні окуляри.

"Мої чоботи тонуть у снігу, сонце відбивається в окулярах, і всередині мене панує гармонія. Це не просто свято — це нагадування жити сміливіше, вільніше і щасливіше", — підписала відео Єгорова.

Раніше Даша Квіткова похизувалася фігурою у купальнику під час відпустки. Також ми писали, що Анна Трінчер опинилася під крапельницею під час відпочинку на Балі.

Віталій Кличко відпочинок відпустка Австрія українські зірки

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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