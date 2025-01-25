Наталья Егорова показала свой отдых в зимних Альпах - видео

Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко, певица и модель Наталья Егорова, отправилась на зимний отдых. Знаменитость показала, как проводит время на горно-лыжном курорте.

Кадрами из отпуска Наталья поделилась в Instagram.

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Звезда отправилась один из известных курортов в Австрии среди заснеженных Альп. Как призналась Наталья, она очень любит зимний отдых в горах, однако не любит кататься на лыжах. Зато экс-супруга Кличко охотно исследует новые маршруты и наслаждается прогулками среди живописных пейзажей.

"Даже если лыжи — это не ваша стихия, лыжные каникулы в горах могут быть волшебными. Я открыла для себя радость зимних походов — исследовать заснеженные тропы, вдыхать чистый горный воздух и быть в восторге от красоты и силы природы. Для меня это все о связи — с природой, с беззаботностью вершин и с самим собой. Вам не нужны лыжи, чтобы ощутить чудо гор. Пейзажи, тишина и энергия Альп предлагают гораздо больше, чем просто склоны", — написала Егорова.

В своем фотоблоге Наталья поделилась кадрами своих прогулок по горам. Для этого певица выбрала теплый лыжный костюм и сапоги с мехом, а от слепящего солнца надела темные очки.

"Мои сапоги тонут в снегу, солнце отражается в очках, и внутри меня царит гармония. Это не просто праздник — это напоминание жить смелее, свободнее и счастливее", — подписала видео Егорова.

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