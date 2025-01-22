Квіткова показала стрункий животик — фото

Українська блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Популярна блогерка Даша Квіткова разом з сином Левом відпочиває на Домінікані. Дівчина показала струнке тіло в бікіні.

Відповідні кадри вона опублікувала в Instagram.

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Блогерка Даша Квіткова поділилася фото з відпустки. Дівчина позує перед дзеркалом в бікіні чорного кольору. Інфлюенсер продемонструвала шанувальникам своє засмагле та треноване тіло зі сталевим пресом.

У відпустці зірка не користується косметикою і зробила нюдовий манікюр.

Даша Квіткова на Домінікані. Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, супермодель Емілі Ратаковскі роздяглася для нової рекламної кампанії білизни до Дня Святого Валентина від Intimissimi. Також акторка Ксенія Мішина похизувалася сталевим пресом у рожевому бікіні на відпочинку в Таїланді.