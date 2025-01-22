Квіткова показала стрункий животик — фото

Квіткова блиснула засмаглим тілом у бікіні — фото
Популярна блогерка Даша Квіткова разом з сином Левом відпочиває на Домінікані. Дівчина показала струнке тіло в бікіні.
Відповідні кадри вона опублікувала в Instagram.
Квіткова похизувалася стрункою фігурою
Блогерка Даша Квіткова поділилася фото з відпустки. Дівчина позує перед дзеркалом в бікіні чорного кольору. Інфлюенсер продемонструвала шанувальникам своє засмагле та треноване тіло зі сталевим пресом.
У відпустці зірка не користується косметикою і зробила нюдовий манікюр.
Нагадаємо, супермодель Емілі Ратаковскі роздяглася для нової рекламної кампанії білизни до Дня Святого Валентина від Intimissimi. Також акторка Ксенія Мішина похизувалася сталевим пресом у рожевому бікіні на відпочинку в Таїланді.
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