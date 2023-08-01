Ексдружина Кличка приголомшила підтягнутою фігурою у купальнику
Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, Наталія Єгорова, вирушила на відпочинок. Жінка позувала на тлі скель у яскравому купальнику.
Відео з відпустки ексдружина мера Києва виставила у Instagram.
Радість від відпустки
Наталія Єгорова часто ділиться з підписниками рецептами поживних та дієтичних страв, а також жінка активно практикує йогу. Свої тренування Наталія також викладає у соцмережі. Тож тепер Єгорова показала результати сумлінної праці над фігурою.
Наталія продемонструвала у всій красі підтягнуту фігуру біля моря.
"Нічого більше додати. Це відпустка", — підписала відео Єгорова.
Раніше ексдружина Віталія Кличка поділилася рецептом краси.
"Люблю поєднувати фітнес із йогою та стретчингом. Це дозволяє підтримувати м'язи в супертонусі і при цьому тіло залишається пружним і струнким", — написала якось Наталія Єгорова.
Наталія Єгорова та Володимир Кличко оголосили про своє розлучення у 2022 році. Пара була у шлюбі понад 20 років.
Експодружжя має трьох дітей: 22-річного Єгора-Деніеля, 17-річного Максима та 20-річну Єлизавету-Вікторію. Всі вони живуть і навчаються за кордоном.
Нагадаємо, дружина Олександра Зінченка вразила схожістю з Марго Роббі.
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