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Ексдружина Кличка приголомшила підтягнутою фігурою у купальнику

1 серпня 2023 07:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ексдружина Кличка приголомшила підтягнутою фігурою у купальнику
Наталія Єгорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, Наталія Єгорова, вирушила на відпочинок. Жінка позувала на тлі скель у яскравому купальнику.

Відео з відпустки ексдружина мера Києва виставила у Instagram.

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Радість від відпустки

Наталія Єгорова часто ділиться з підписниками рецептами поживних та дієтичних страв, а також жінка активно практикує йогу. Свої тренування Наталія також викладає у соцмережі. Тож тепер Єгорова показала результати сумлінної праці над фігурою.

 

 Наталія продемонструвала у всій красі підтягнуту фігуру біля моря.

"Нічого більше додати. Це відпустка", — підписала відео Єгорова.

Раніше ексдружина Віталія Кличка поділилася рецептом краси.

"Люблю поєднувати фітнес із йогою та стретчингом. Це дозволяє підтримувати м'язи в супертонусі і при цьому тіло залишається пружним і струнким", — написала якось Наталія Єгорова.

Наталія Єгорова та Володимир Кличко оголосили про своє розлучення у 2022 році. Пара була у шлюбі понад 20 років.

Експодружжя має трьох дітей: 22-річного Єгора-Деніеля, 17-річного Максима та 20-річну Єлизавету-Вікторію. Всі вони живуть і навчаються за кордоном.

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