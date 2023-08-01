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Экс-жена Кличко ошеломила подтянутой фигурой в купальнике

1 августа 2023 07:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Эксдружина Кличко ошеломила подтянутой фигурой в купальнике
Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, Наталья Егорова, отправилась на отдых. Женщина позировала на фоне скал в ярком купальнике.

Видео из отпуска экс-жена мэра Киева выставила в Instagram.

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Наталья Егорова часто делится с подписчиками рецептами питательных и диетических блюд, а также женщина активно практикует йогу. Свои тренировки Наталья выкладывает в соцсети. Теперь Егорова показала результаты труда над телом.

 

Наталья продемонстрировала во всей красе подтянутую фигуру у моря.

"Нечего больше добавить. Это отпуск", — подписала видео Егорова.

Ранее экс-супруга Виталия Кличко поделилась рецептом красоты.

"Люблю сочетать фитнес с йогой и стретчингом. Это позволяет поддерживать мышцы в супертонусе и при этом тело остается упругим и стройным", — написала как-то Наталья Егорова.

Наталья Егорова и Владимир Кличко объявили о своем разводе в 2022 году. Пара была в браке более 20 лет.

У супругов трое детей: 22-летний Егора-Дениель, 17-летний Максим и 20-летняя Елизавета-Виктория. Все они живут и учатся за границей.

Напомним, жена Александра Зинченко поразила сходством с Марго Робби.

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