Эксдружина Кличко ошеломила подтянутой фигурой в купальнике

Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, Наталья Егорова, отправилась на отдых. Женщина позировала на фоне скал в ярком купальнике.

Видео из отпуска экс-жена мэра Киева выставила в Instagram.

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Радость от отпуска

Наталья Егорова часто делится с подписчиками рецептами питательных и диетических блюд, а также женщина активно практикует йогу. Свои тренировки Наталья выкладывает в соцсети. Теперь Егорова показала результаты труда над телом.

Наталья продемонстрировала во всей красе подтянутую фигуру у моря.

"Нечего больше добавить. Это отпуск", — подписала видео Егорова.

Ранее экс-супруга Виталия Кличко поделилась рецептом красоты.

"Люблю сочетать фитнес с йогой и стретчингом. Это позволяет поддерживать мышцы в супертонусе и при этом тело остается упругим и стройным", — написала как-то Наталья Егорова.

Наталья Егорова и Владимир Кличко объявили о своем разводе в 2022 году. Пара была в браке более 20 лет.

У супругов трое детей: 22-летний Егора-Дениель, 17-летний Максим и 20-летняя Елизавета-Виктория. Все они живут и учатся за границей.

Напомним, жена Александра Зинченко поразила сходством с Марго Робби.

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