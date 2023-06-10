Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ексдружина Кличка вразила підтягнутою фігурою у бікіні arrow

Ексдружина Кличка вразила підтягнутою фігурою у бікіні

10 червня 2023 17:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ексдружина Кличка у бікіні насолодилась відпочинком
Наталія Єгорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, Наталія Єгорова, влаштувала пляжний відпочинок. Жінка у крихітному бікіні продемонструвала спортивне тіло.

Відео з пляжу ексдружина мера Києва виставила у Instagram.

Читайте також:

49-річна Наталія на відео танцює в білому бікіні на березі.

"Я думаю, що закоханість у життя — це ключ до вічної молодості", — підписала відео Наталя.

 

 

Мама трьох дітей також показала, як займається йогою та насолоджується обідом.

Наталія Єгорова та Володимир Кличко оголосили про своє розлучення у 2022 році. Пара була у шлюбі більше 20 років.

Експодружжя має трьох дітей: 22-річного Єгора-Деніеля, 17-річного Максима та 20-річну Єлизавету-Вікторію. Всі вони живуть і навчаються за кордоном.

Раніше 65-річна акторка Шерон Стоун порадувала прихильників гламурним фото. Зірка у бікіні влаштувала фотосесію біля дзеркала.

Нагадаємо, колишня дружина Венсана Касселя Тіна Кунаки слідом за першою його дружиною, Монікою Белуччі, приміряла оригінальний образ. Модель знялась у футуристичній фотосесії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB