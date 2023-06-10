Ексдружина Кличка у бікіні насолодилась відпочинком

Наталія Єгорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, Наталія Єгорова, влаштувала пляжний відпочинок. Жінка у крихітному бікіні продемонструвала спортивне тіло.

Відео з пляжу ексдружина мера Києва виставила у Instagram.

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"Я думаю, що закоханість у життя — це ключ до вічної молодості", — підписала відео Наталя.

Мама трьох дітей також показала, як займається йогою та насолоджується обідом.

Наталія Єгорова та Володимир Кличко оголосили про своє розлучення у 2022 році. Пара була у шлюбі більше 20 років.

Експодружжя має трьох дітей: 22-річного Єгора-Деніеля, 17-річного Максима та 20-річну Єлизавету-Вікторію. Всі вони живуть і навчаються за кордоном.

Раніше 65-річна акторка Шерон Стоун порадувала прихильників гламурним фото. Зірка у бікіні влаштувала фотосесію біля дзеркала.

Нагадаємо, колишня дружина Венсана Касселя Тіна Кунаки слідом за першою його дружиною, Монікою Белуччі, приміряла оригінальний образ. Модель знялась у футуристичній фотосесії.