Эксдружина Кличко в бикини насладилась отдыхом

Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, Наталья Егорова, устроила пляжный отдых. Женщина в крошечном бикини показала спортивное тело.

Видео с пляжа экс-жена мэра Киева выставила в Instagram.

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"Я думаю, что влюбленность в жизнь — это ключ к вечной молодости", — подписала видео Наталья.

Мама троих детей также показала, как занимается йогой и наслаждается обедом.

Наталья Егорова и Владимир Кличко объявили о своем разводе в 2022 году. Пара была в браке более 20 лет.

У супругов трое детей: 22-летний Егора-Дениель, 17-летний Максим и 20-летняя Елизавета-Виктория. Все они живут и учатся за границей.

Ранее 65-летняя актриса Шэрон Стоун порадовала поклонников гламурным фото. Звезда в бикини устроила фотосессию у зеркала.

Напомним, бывшая жена Венсана Касселя Тина Кунаки вслед за первой его женой Моникой Белуччи примеряла оригинальный образ. Модель снялась в футуристической фотосессии.