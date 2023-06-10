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Бывшая жена Кличко поразила подтянутой фигурой в бикини

10 июня 2023 17:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Эксдружина Кличко в бикини насладилась отдыхом
Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, Наталья Егорова, устроила пляжный отдых. Женщина в крошечном бикини показала спортивное тело.

Видео с пляжа экс-жена мэра Киева выставила в Instagram.

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49-летняя Наталья на видео танцует в белом бикини возле волн.

"Я думаю, что влюбленность в жизнь — это ключ к вечной молодости", — подписала видео Наталья.

 

 

Мама троих детей также показала, как занимается йогой и наслаждается обедом.

Наталья Егорова и Владимир Кличко объявили о своем разводе в 2022 году. Пара была в браке более 20 лет.

У супругов трое детей: 22-летний Егора-Дениель, 17-летний Максим и 20-летняя Елизавета-Виктория. Все они живут и учатся за границей.

Ранее 65-летняя актриса Шэрон Стоун порадовала поклонников гламурным фото. Звезда в бикини устроила фотосессию у зеркала.

Напомним, бывшая жена Венсана Касселя Тина Кунаки вслед за первой его женой Моникой Белуччи примеряла оригинальный образ. Модель снялась в футуристической фотосессии.

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