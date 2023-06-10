Эксдружина Кличко в бикини насладилась отдыхом

Бывшая жена Кличко поразила подтянутой фигурой в бикини
Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, Наталья Егорова, устроила пляжный отдых. Женщина в крошечном бикини показала спортивное тело.
Видео с пляжа экс-жена мэра Киева выставила в Instagram.
49-летняя Наталья на видео танцует в белом бикини возле волн.
"Я думаю, что влюбленность в жизнь — это ключ к вечной молодости", — подписала видео Наталья.
Мама троих детей также показала, как занимается йогой и наслаждается обедом.
Наталья Егорова и Владимир Кличко объявили о своем разводе в 2022 году. Пара была в браке более 20 лет.
У супругов трое детей: 22-летний Егора-Дениель, 17-летний Максим и 20-летняя Елизавета-Виктория. Все они живут и учатся за границей.
Ранее 65-летняя актриса Шэрон Стоун порадовала поклонников гламурным фото. Звезда в бикини устроила фотосессию у зеркала.
Напомним, бывшая жена Венсана Касселя Тина Кунаки вслед за первой его женой Моникой Белуччи примеряла оригинальный образ. Модель снялась в футуристической фотосессии.