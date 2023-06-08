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Экс-жена Остапчука впервые озвучила диагноз: "Думала, что жизнь кончается"

8 июня 2023 18:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Экс-жена Остапчука впервые озвучила диагноз: "Думала, что жизнь кончается"
Юрист Кристина Горняк. Фото: Instagram/kristygor
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне, экс-жена шоумена Владимира Остапчука, юрист Кристина Горняк, призналась, что у нее проблемы с почками. 36-летняя звезда впервые назвала диагноз.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

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Подробности

Кристина сразу предупредила подписчиков, что обнародует диагноз и свои переживания не для того, чтобы вызвать жалость к себе, а для того, чтобы возможно пользователи соцсетей уберегли себя, и заметили собственные проблемы со здоровьем раньше, чем она.

"Гидронефроз 4 степени, атрофия лоханок левой почки" — такие страшные слова произошли со мной три недели назад. Вердикт в Украине сразу — удаление почки… Я плакала и думала, что все, я умираю, что жизнь заканчивается… Эта болезнь не проявляется никак. Все анализы у меня, как у самого здорового человека, абсолютно все. УЗИ я делала тоже постоянно. Сначала мне говорили, что у меня киста в почке, чтобы я наблюдала. И только два последних врача сказали, что нужно к урологу" — призналась Кристина.

Уже в Вене (Австрия) Горняк посетила специалиста, направившего сделать сценографию. Он добавил Кристине, что она может жить как здоровый человек дальше, что одна почка прорабатывает гораздо больше, чем нуждается человек. И что Горняк выглядит абсолютно здоровой.

Также Кристина поблагодарила родителей, друзей и своего нового бойфренда. В сообщении она намекнула, что он иностранец, потому что не умеет читать по-украински. Загадочный любимый утверждает, что Кристина будет жить до 100 лет.

Скриншот: Instagram//kristygor

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