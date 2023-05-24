Анна Трінчер поскаржилася на ускладнення після операції – співачці довелося перенести концерти

Українська співачка Анна Трінчер на інтерв'ю свого чоловіка Олександра Волошина. Фото: скріншот з YouTube

Молода українська співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер звернулася до своїх шанувальників. Популярна виконавиця розповіла про те, що в неї почалися ускладнення після операції на зуби, тому їй доводиться переносити свої концерти.

Відповідну публікацію Анна Трінчер розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Я звісно сильна жінка і можу витримати все, але також хочу повністю відновитись від надскладної операції, після якої в мене почались ускладнення, на жаль.. Запальний процес впливає на мене, я знову сиджу на антибіотиках і знеболюючих, тому мені потрібен час відновитись", – написала Анна Трінчер.

Далі молода українська виконавиця надала перелік міст, де вона виступатиме після відновлення свого стану, та розповіла, на які дати вона переносить свої концерти через погане самопочуття.

Численні підписники Анни Трінчер не пройшли повз та почали підтримувати її. Люди почали залишати багато коментарів, де стали бажати українській виконавиці одужання, та писати багато хороших слів.

"Скоро в Белгороді ще концерт даватимеш!) Щоб наслухались Українського))", "У мене після видалення двох вісімок теж купа ускладнень: щелепа 1,5 місяця майже не відкривалася; пів язика онімівші, гайморит лікую. Думала,що це я така "везуча", а ніт ще є такі " щасливчики") швидкого вам одужання", "Аня, тепер мені здається, що ти вагітна теж Бо Саша виклала відос , що чекає поповнення А нещодавно ви ж зустрічались втрьох", "Молодчинка .Аня як і багато українських блогерів,від початку війни ,перейшли на рідну мову,записали багато гарних пісень.А що саме головне, підтримують ЗСУ і економіку не виїжджаючи з країни .А залишились тут на своїй батьківщині", – написали люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що молода українська співачка Анна Трінчер осоромилася на публіку.

Раніше ми розповідали про те, що українська співачка Анна Трінчер показала, як вона відходить від наркозу після операції.

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