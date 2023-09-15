Эксдружина Войтенка показала, как восстанавливается после скандального признания о домашнем насилии

Экс-жена Войтенко показала, как восстанавливается после скандального признания о домашнем насилии
Танцовщица Валентина Маринина недавно призналась, что бывший муж, актер Константин Войтенко, жестоко обращался с ней в браке. Теперь Валентина пытается наладить свою жизнь после скандала.
Как восстанавливает душевные силы Маринина показала в Instagram.
Восстановление после скандала
Маринина ранее рассказала, что во время семейной жизни страдала от физического и психологического насилия со стороны экс-мужа. Женщина признается, что сама до сих пор не уверена, правильно ли поступила, когда придала публичной огласке собственную драму. Валентине начали писать женщины со всей страны со словами поддержки и собственными историями. Танцовщица рассказала, что вряд ли будет больше рассказывать о прошлом, но решила поделиться другими личными моментами.
На видео, которым поделилась Маринина, она рисует картину.
"У меня все хорошо. Восстанавливаюсь. Живу свою и нашу с Эмми жизнь. Спасибо, мои люди", — прокомментировала пост женщина.
На другом фото, которым она поделилась, изображена ее дочь.
"Пока это все, чем готова делиться", — написала в социальной сети танцовщица.
Валентина находится с дочерью в Ирландии, куда уехала после начала полномасштабного вторжения.
Константин Войтенко и Валентина Маринина развелись в октябре 2022 года. У супругов общая дочь — 6-летняя Эмилия. Актер сейчас встречается с дизайнером Наталией Каминской.
Напомним, известный украинский актер Валентин Войтенко впервые прокомментировал обвинение своей бывшей супруги.
Ранее бывшая актера Константина Войтенко показала переписку с ним.