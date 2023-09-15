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Экс-жена Войтенко показала, как восстанавливается после скандального признания о домашнем насилии

15 сентября 2023 12:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Эксдружина Войтенка показала, как восстанавливается после скандального признания о домашнем насилии
Валентина Маринина. Фото: instagram.com/valya.marinina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцовщица Валентина Маринина недавно призналась, что бывший муж, актер Константин Войтенко, жестоко обращался с ней в браке. Теперь Валентина пытается наладить свою жизнь после скандала.

Как восстанавливает душевные силы Маринина показала в Instagram.

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Восстановление после скандала

Маринина ранее рассказала, что во время семейной жизни страдала от физического и психологического насилия со стороны экс-мужа. Женщина признается, что сама до сих пор не уверена, правильно ли поступила, когда придала публичной огласке собственную драму. Валентине начали писать женщины со всей страны со словами поддержки и собственными историями. Танцовщица рассказала, что вряд ли будет больше рассказывать о прошлом, но решила поделиться другими личными моментами.

 

Валентина Маринина показала, чем занимается после скандала по поводу своего признания о насилии со стороны мужчины. Фото: instagram.com/valya.marinina/
Валентина Маринина показала, чем занимается после скандала вокруг своего признания о насилии со стороны супруга. Фото: instagram.com/valya.marinina/

На видео, которым поделилась Маринина, она рисует картину.

"У меня все хорошо. Восстанавливаюсь. Живу свою и нашу с Эмми жизнь. Спасибо, мои люди", — прокомментировала пост женщина.

На другом фото, которым она поделилась, изображена ее дочь.

"Пока это все, чем готова делиться", — написала в социальной сети танцовщица.

 

Валентина Маринина показала свою жизнь после скандала относительно своего признания о насилии со стороны мужчины. Фото: instagram.com/valya.marinina/
Валентина Маринина показала свою жизнь после скандала вокруг своего признания о насилии со стороны мужа. Фото: instagram.com/valya.marinina/

Валентина находится с дочерью в Ирландии, куда уехала после начала полномасштабного вторжения.

Константин Войтенко и Валентина Маринина развелись в октябре 2022 года. У супругов общая дочь — 6-летняя Эмилия. Актер сейчас встречается с дизайнером Наталией Каминской.

Напомним, известный украинский актер Валентин Войтенко впервые прокомментировал обвинение своей бывшей супруги.

Ранее бывшая актера Константина Войтенко показала переписку с ним.

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