Актор Костянтин Войтенко з родиною. Фото: instagram.com/valya.marinina/

Актор Костянтин Войтенко вперше висловив думку щодо звинуваченнь у домашньому насильстві. Кілька днів тому його ексдружина Валентина Марінініна зізналася, що в їхньому шлюбі страждала від фізичного та психологічного насильства.

Актор прокоментував звинувачення у Instagram.

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Відповідь Войтенка

Войтенко назвав слова колишньої дружини неправдивими і заявив, що його публічно намагаються знищити.

"За кілька останніх днів я отримав сотні коментарів, дзвінків та запитань. Мене звинувачують просто так без всяких доказів в жахливих злочинах, мені ставлять психічні діагнози. Я не збирався відповідати на всю брехню, яка лилась на мене останні три роки, але коли зараз публічно намагаються мене знищити і зруйнувати мою карʼєру я мушу відповісти", — прокоментував він.

Войтенко вперше прокоментував скандальні звинувачення від ексдружини. Фото: instagram.com/constantine.voytenco/

"Я всіляко засуджую будь-який прояв насильства і ніколи не вчиняв так відносно будь-кого. Не маю наміру підтримувати цю тему в публічному просторі заради своєї дитини. Такі серйозні звинувачення мають вирішуватись в правовому полі. Всі питання будемо розглядати тільки в суді. Всі докази і вся інформація стосовно цієї теми вже передана адвокату. Тому підігрівання інтересу задля клікбейтних новин – від мене не чекайте. Дякую всім за слова підтримки", — додав актор.

Подробиці скандалу

Валентина Марініна зізналася, що довгий час вона не наважувалася цим публічно поділитися. Однак зараз готова розповісти про те, що стала жертвою насильницьких дій з боку колишнього. Жінка розповіла, що колишній чоловік бив її, тягав за волосся і посеред ночі виганяв із квартири. Танцівниця навіть викликала поліцію.

Тож Марініна втомилася соромитися і боятися. Крім того, Валентина поділилася своєю історією, щоб інші жертви насильства цього не терпіли.

Раніше чоловік Брітні Спірс відписався від неї в Instagram.