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Ексдружина Войтенка розповіла, чи збирається судитися з актором

10 вересня 2023 15:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ексдружина Войтенка розповіла, чи збирається судитися з актором
Актор Костянтин Войтенко та танцівниця Валентина Марініна до розлучення. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні ексдружина актора Костянтина Войтенка, танцівниця Валентина Марінініна шокувала заявою, що в їхньому шлюбі страждала від фізичного та психологічного насильства. В мережі й досі тривають активні обговорення щодо правдивості цієї інформації. Багато хто вимагає від Валентини доказів та позову до суду. 

В інтерв’ю блогерці Аліні Доротюк Марініна розповіла, чи планує судитися з колишнім чоловіком. 

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Подробиці 

За словами Валентини, в неї були синці на зап'ястях та інших частинах тіла, але розповідати детально вона не хоче, бо це може нашкодити їй та дитині. 

"Були фото, але я не хочу про це говорити. Мені стільки погроз летить. Я хочу себе хоч якось захистити. У мене не було ідеї доводити це в суді, якось боротися. Я все давно зрозуміла про себе, про колишнього, про цю історію, про систему. Мені не було зрозуміло, як це припинити. Зараз я розумію лише один метод — не спілкуватися", — заявила вона. 

На пряме запитання, чи буде вона йти до суду, Марініна відповіла також запитанням. 

"Аліно, а ви знаєте, яка довіра згідно зі статистикою до судової системи в Україні? До десяти відсотків. Принципі, на цьому думаю можна і закінчувати інтерв'ю", — сказала Валентина.

Доротюк ще раз перепитала танцівницю щодо можливого суду, на що Марініна лаконічно підсумувала: "З міркувань безпеки мене і моєї дитини я не буду відповідати на це запитання".

Войтенко з родиною
Костянтин Войтенко з ексдружиною та донькою. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Войтенко вперше прокоментував скандальні звинувачення від ексдружини. Також ми розповідали, що Netflix показав трейлер майбутнього серіалу про суд Джонні Деппа та Ембер Герд.

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