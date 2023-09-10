Ексдружина Войтенка розповіла, чи збирається судитися з актором
Напередодні ексдружина актора Костянтина Войтенка, танцівниця Валентина Марінініна шокувала заявою, що в їхньому шлюбі страждала від фізичного та психологічного насильства. В мережі й досі тривають активні обговорення щодо правдивості цієї інформації. Багато хто вимагає від Валентини доказів та позову до суду.
В інтерв’ю блогерці Аліні Доротюк Марініна розповіла, чи планує судитися з колишнім чоловіком.
Подробиці
За словами Валентини, в неї були синці на зап'ястях та інших частинах тіла, але розповідати детально вона не хоче, бо це може нашкодити їй та дитині.
"Були фото, але я не хочу про це говорити. Мені стільки погроз летить. Я хочу себе хоч якось захистити. У мене не було ідеї доводити це в суді, якось боротися. Я все давно зрозуміла про себе, про колишнього, про цю історію, про систему. Мені не було зрозуміло, як це припинити. Зараз я розумію лише один метод — не спілкуватися", — заявила вона.
На пряме запитання, чи буде вона йти до суду, Марініна відповіла також запитанням.
"Аліно, а ви знаєте, яка довіра згідно зі статистикою до судової системи в Україні? До десяти відсотків. Принципі, на цьому думаю можна і закінчувати інтерв'ю", — сказала Валентина.
Доротюк ще раз перепитала танцівницю щодо можливого суду, на що Марініна лаконічно підсумувала: "З міркувань безпеки мене і моєї дитини я не буду відповідати на це запитання".
Нагадаємо, раніше ми писали, що Войтенко вперше прокоментував скандальні звинувачення від ексдружини. Також ми розповідали, що Netflix показав трейлер майбутнього серіалу про суд Джонні Деппа та Ембер Герд.