Экс-жена Войтенко рассказала, собирается ли судиться с актером

Актер Константин Войтенко и танцовщица Валентина Маринина до развода. Фото: Google

Накануне экс-жена актера Константина Войтенко, танцовщица Валентина Марининина шокировала заявлением, что в их браке страдала от физического и психологического насилия. В сети до сих пор продолжаются активные обсуждения относительно правдивости этой информации. Многие требуют от Валентины доказательств и иска в суд.

В интервью блогерше Алине Доротюк Маринина рассказала, планирует ли судиться с бывшим мужем.

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По словам Валентины, у нее были синяки на запястьях и других частях тела, но рассказывать подробно она не хочет, потому что это может навредить ей и ребенку.

"Были фото, но я не хочу об этом говорить. Мне столько угроз летит. Я хочу себя хоть как-то защитить. У меня не было идеи доказывать это в суде, как-то бороться. Я все давно поняла о себе, о прежней, об этой истории, о системе. Мне не было понятно, как это прекратить. Сейчас я понимаю только один метод — не общаться", — заявила она.

На прямой вопрос, будет ли она идти в суд, Маринина ответила вопросом.

"Алина, а вы знаете, какое доверие согласно статистике к судебной системе в Украине? До десяти процентов. В принципе, на этом думаю можно и заканчивать интервью", — сказала Валентина.

Доротюк еще раз переспросила танцовщицу по поводу возможного суда, на что Маринина лаконично подытожила: "Из соображений безопасности меня и моего ребенка я не буду отвечать на этот вопрос".

Константин Войтенко с экс-женой и дочерью. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Войтенко впервые прокомментировал скандальные обвинения экс-жены. Также мы рассказывали, что Netflix показал трейлер предстоящего сериала о суде Джонни Деппа и Эмбер Херд.