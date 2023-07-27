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Netflix показав трейлер майбутнього серіалу про суд Джонні Деппа та Ембер Герд

27 липня 2023 09:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Netflix показав трейлер майбутнього серіалу про суд Джонні Деппа та Ембер Герд
Актори Джонні Депп та Ембер Герд. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Скандальне розлучення голлівудських суперзірок, Джонні Деппа та Ембер Герд, вже в минулому. 60-річний актор на тривалий час залишився без проєктів і лише нещодавно повернувся на великі кіноекрани. Ембер же переїхала до Іспанії і веде усамітнений спосіб життя з донечкою. Втім кінобоси не сплять. Вже незабаром на Netflix вийде мінісеріал про судові баталії колишніх.

На YouTube-каналі стрімінгової платформи вийшов перший трейлер. 

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Документальний серіал "Депп проти Герд" вийде на сервісі Netflix вже 16 серпня. У ньому буде використано кадри трансляції, яка велася під час слухань прямо із зали засідань. Творці шоу спробують зрозуміти, що саме сталося між Джонні та Ембер. 

Серіал також покаже, як світові таблоїди та суспільство в цілому стежили за перебігом справи і проаналізує, хто з колишнього подружжя говорить правду, а хто намовляє на експартнера. Авторкою проєкту виступила Емма Купер.

Netflix випустить три епізоди, кожен з яких розкриватиме нові деталі скандального розлучення, яке в мережі назвали "судом у TikTok". Окрім самого суду, режисерка покаже те, що відбувалося під час нього у медіапросторі.

Коментуватимуть зіркове розлучення відомі блогери, детективи-любителі і навіть боти, які закликали підтримати той чи інший бік конфлікту. Мінісеріал розкриє, як вони маніпулювали інформацією.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джонні Депп показав автопортрет, який написав у свої "найтемніші" часи. Також ми розповідали, що Ембер Герд, слідом за Джонні повертається в кіно.

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